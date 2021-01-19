 

Мореплаватели из древнего Карфагена могли открыть Америку задолго до Колумба

19.01.2021, 5:24, Новости дня
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Данная теория имеет как своих приверженцев, так и ярых противников. Некоторые ученые считают, что мореплаватели древнего Карфагена могли достичь берегов Америки после того, как побывали на Азорских островах, расположенных на полпути к Новому Свету.

Напомним, что именно там археологи нашли артефакты, принадлежавшие карфагенянам. Кроме того, известно, что древние мореплаватели могли проходить на своих судах вдоль берегов Африканского континента. Также доказано, что они бывали на Британских островах.

Столь обширная география мореплавания говорит о том, что выходцы из Карфагена действительно могли побывать не только в Северной, но и в Южной Америке. Правда, доказательств этому факту пока не найдено.



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