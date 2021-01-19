Компания Rolls-Royce создаст ядерный двигатель для космических аппаратов

19.01.2021, 5:24, Новости дня

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Как сообщили представители аэрокосмического агентства Великобритании, для дальних космических полетов в стране планируют создать специальные силовые агрегаты на ядерном топливе. Разработку ведут в знаменитой компании Rolls-Royce.

По мнению экспертов, такие двигатели, установленные на космических аппаратах, произведут революцию в данной отрасли, так позволят совершать путешествия в глубокий космос.

В частности, полет до Марса на ядерных агрегатах должен занимать в два раза меньше времени. К слову, Rolls-Royce имеет огромный опыт работы с ядерными технологиями, так как поставляет реакторы для атомных подлодок Великобритании уже боле 60 лет. Теперь свои технологии разработчик представит для космоса.