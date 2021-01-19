 

Почти 600 человек получили осложнения после вакцинации от коронавируса в Индии

19.01.2021, 5:22, Новости дня
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В Индии около 600 человек обратились в медицинские учреждения из-за осложнений после вакцинации от коронавируса.

Минздрав Индии информирует о 580 случаях неблагополучных последствий после вакцинации, информирует РИА «Новости».

При этом отмечается, что семерым обратившимся понадобилась госпитализация.

«Из трех случаев, сообщенных в Дели, двое выписаны, один с сообщением об обмороке находится под наблюдением в больнице Макс Хоспитал. Один человек в Уттаракханде стабилен и находится под наблюдением во Всеиндийском институте медицинских наук. В Чхаттисгархе один человек находится под наблюдением правительства в медицинском колледже. Из двух случаев в Карнатаке один находится под наблюдением в районной больнице Читрадурги, а второй – в больнице общего профиля в Чаллакере», – уточняется в сообщении.

Также в минздраве отметили, что после вакцинации в Индии скончались два человека, однако, их смерть не связана с прививкой, а вызвана «сердечно-легочной недостаточностью».

Стоит отметить, что на первом этапе в Индии для вакцинации от коронавируса будут использоваться два препарата: вакцина Covishield, разработанная британско-шведской компанией AstraZeneca и Оксфордским университетом, а также вакцина Covaxin индийской компании Bharat Biotech. Оба препарата выпускаются на территории страны.

Напомним, с началом года медики фиксируют заметный рост смертности от последствий коронавируса. При этом в Индии, которая входит в первую тройку стран по общему числу летальных исходов, на 1 млн жителей фиксируется только 109 смертей от COVID.



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