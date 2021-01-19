Стало известно об авиаударе по центральному району Ирака

19.01.2021, 5:22, Новости дня

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Авиаудар нанесен в районе города Джурф-эн-Наср в центральной иракской провинции Бабиль, сообщили СМИ.

Ливанский телеканал «Аль-Маядин» сообщает, что район, по которому нанесли удар, контролируют военные Ирака. Также сообщается, что самолеты американских ВВС в ночь понедельника пролетали над городом Эль-Каим у границы с Сирией. Fox News со ссылкой на источник в Пентагоне заявил, что американская авиация этой ночью не наносила авиаударов по центральным районам Ирака. «Аль-Арабия» сообщает, что на позициях проиранской группировки «Катаиб Хезболла» рядом с Джурф-эн-Насром прогремели взрывы, иракские военные не пострадали, передает ТАСС.

Напомним, в конце июня иракские силы безопасности совершили рейд на базу группировки «Катаиб Хезболла» в южной части Багдада, где задержали по меньшей мере 14 боевиков.