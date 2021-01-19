 

Международная федерация хоккея обещала Минску компенсацию за отмену ЧМ

19.01.2021, 5:22, Новости дня
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Белоруссии выплатят компенсацию за лишение права проведения матчей чемпионата мира по хоккею 2021 года, сообщил член совета Международной федерации хоккея (IIHF) Петр Бржиза.

Он пояснил, что «санкций для IIHF нет», но федерация выплатит «компенсацию белорусским организаторам», которая «точно прописана в договорах». IIHF ожидает «отчета и анализа из офиса генерального секретаря», который «определит все издержки и последствия этого решения». Пока «никто не знает» точной суммы. IIHF также оплатит расходы по переносу ЧМ. Сейчас «ведутся переговоры с Данией, Братиславой и Ригой, которая предложила провести весь турнир», передает РИА «Новости» со ссылкой на Sport.cz.

В понедельник Минск лишился права проведения матчей чемпионата мира по хоккею 2021 года. Соответствующее решение принял совет IIHF. Такое действие в совете обосновали тем, что хотят обеспечить безопасность участникам и гостям чемпионата. Президент федерации хоккея Латвии Айгарс Калвитис заявил, что это решение обосновано политическим давлением. Так как заявка на проведение ЧМ от Минска и Риги была совместной, совет IIHF намерен рассмотреть и статус Латвии в проведении соревнования.



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