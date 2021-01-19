Древние пришельцы – теория палеоконтакта

19.01.2021, 7:05, Разное

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Многочисленные артефакты, найденные в разных уголках земного шара, изображают странных существ, которых в наше время принято называть гуманоидами.

Первые известные упоминания о возможном влиянии пришельцев на историю Земли принадлежат Чарльзу Форту, опубликовавшему в 1919 году «Книгу проклятых», посвященную рассмотрению фактов, исключённых из рассмотрения официальной наукой.

Родоначальником гипотезы палеоконтакта в её современной формулировке принято считать Константина Циолковского, впервые выступившего в 1928—1929 годах с идеей возможного посещения Земли инопланетными пришельцами в прошлом.

В 1950 году Иммануилом Великовским была опубликована книга «Борющиеся миры», в которой основное внимание уделено теории катастроф (глобальное оледенение, уход частей суши под воду, цунами), причиной которых, по мнению автора, является изменение орбиты вращения Земли под действием Марса и Венеры. Взгляды автора, основанные на текстах Ветхого завета и некоторых данных геологии, астрономии, археологии, истории и мифологии с претензией на «междисциплинарность», неоднократно подвергались критике.

В 50-е — 60-е годы популяризатором гипотезы палеоконтакта стал советский математик Матест Агрест, в резонансных статьях «Следы ведут в космос» и «Космонавты древности» интерпретировавший древние мифы как свидетельство визита на Землю представителей внеземных цивилизаций. В последующие два десятилетия в СССР было опубликовано более двухсот работ в различных научно-популярных журналах и газетах, темой которых была проблематика палеоконтактов.

Пик всемирного увлечения идеей палеоконтакта — под влиянием книги швейцарского писателя-уфолога Эриха фон Дэникена «Колесницы богов» (1968), а также снятой по её мотивам западногерманской документальной кинодилогии «Воспоминания о будущем» (1970) и «Послание богов» (в советском прокате — «Тайны богов», 1976) — приходится на 70-е годы. В своей книге, ставшей международным бестселлером, Э. фон Дэникен, основываясь на собственной трактовке древних памятников фольклора, мифов, священных текстов, архитектурных сооружений и археологических находок (в частности, т. н. «неуместных артефактов») как «свидетельств» визита ВЦ на Землю, пытается возвести гипотезу палеоконтакта в ранг научной теории.

Поскольку нельзя исключить непосредственные контакты космических цивилизаций с землянами с помощью соответствующих летательных аппаратов, то нет принципиального запрета связывать часть НЛО с деятельностью инопланетян.

Представляется естественным исторический подход, когда требуется изучить вопрос о палеоконтактах, возможность которых, высказанная еще К.Э.Циолковским, не зависит от наших желаний и теории.

Вообще суть проблемы составляют вопросы: были ли контакты, каковы их цели, следствия, перспективы?

Каковы генетические соотношения Внеземных Цивилизаций и человечества?

Цели визита. Добыча полезных ископаемых

Такая позиция имела под собой научную почву в 1960—1970-х годах и основывалась на полном отсутствии данных об экзопланетах (первая экзопланета была открыта только в 1989 году), скудных данных о химическом составе межзвездной среды (достаточно подробные данные были получены только после запуска космических обсерваторий в конце 1980-х годов) и современном на тот момент представлении о высоких технологиях, вынужденных использовать золото (электронная промышленность), природные алмазы (приборостроение, инструментальная промышленность), рубины и сапфиры (оптическая и часовая промышленность) и другие драгоценные полезные ископаемые. Однако в свете новых открытий астрономии ясно, что золота, алмазов, железа и других ресурсов в космосе во много раз больше, причём в окрестностях ряда звёзд существуют буквально «алмазные облака», и прилетать за этим на Землю нецелесообразно. Кроме того, в свете тенденций в развитии собственно земных технологий второй половины XX — начала XXI веков наблюдается всё меньшая зависимость от естественных минеральных «драгоценных» ресурсов и переход к синтетическим материалам, особенно в высокотехнологичных областях. Например, если в 1970-х годах золото и серебро активно использовалось в электротехнике и электронике (от контактов реле до внутренних проводников микросхем и позолоченных выводов), то в XXI веке они почти вышли из употребления в данных отраслях. Синтетические алмазы, рубины и сапфиры, начиная с 1980-х годов, массово выпускаются промышленностью, обладают требуемыми свойствами и делают ненужным применение естественных аналогов в оптике, точной механике и производстве инструментов. В других же областях техники золото и другие природные драгоценные материалы вышли из употребления ещё раньше.

Органическое сырье (нефть и подобные углеводороды), а также железо и лёгкие цветные металлы также хорошо распространены во Вселенной (на планетах и в межзвёздной среде). Это было хорошо известно уже в 1960-х годах, и в период нефтяного кризиса 1972 года на фоне панических прогнозов стоимости нефти к 2000-м годам были футуристические проекты добычи углеводородов, прежде всего метана, на планетах Солнечной системы. Но даже по самым оптимистичным оценкам энергетические затраты на их межпланетную транспортировку окажутся существенно больше, чем энергоёмкость доставленной партии. Межзвёздная, а тем более межгалактическая перевозка углеводородов и вовсе нецелесообразна. Эта гипотеза по своей сути была отголоском панических спекуляций 1970-х годов и научной почвы никогда не имела.

Возможен интерес к тяжёлым металлам (например, урану), который есть в больших количествах на Земле, но может вообще отсутствовать на большинстве планет. Но и на Земле уран представлен не в виде самородков, а в виде бедной руды, которую, очевидно, пришельцам пришлось бы обогащать на месте, создавая промышленные объекты наподобие современных АЭС и радиохимических заводов. Однако если предположить, что такие заводы существовали на Земле в прошлом, даже по прошествии тысячелетий от них должны были бы остаться следы хотя бы в виде радиоактивных аномалий, которые не обнаружены. Да и вряд ли столь высокотехнологичные объекты можно было бы построить из местных материалов по местным технологиям в условиях даже начала XIX века на Земле, не говоря уж про первобытное общество, а необходимость осуществления межзвёздных (а может быть, и межгалактических) перевозок сложнейшего и тяжёлого оборудования ставит под сомнение саму идею добычи и обогащения металлов на чужой планете. Успехи промышленного получения искусственных химических элементов на Земле показывают, что высокоразвитой цивилизации проще наладить их синтетическое производство.

Трудовые ресурсы

Сторонники теорий палеоконтакта (например, Захария Ситчин) утверждают, что люди были нужны инопланетянам как дешёвая или бесплатная рабочая сила. Такая гипотеза скорее следует из фольклора, обобщающего человеческие страхи и пороки, нежели из каких-либо научных данных. Скептики заявляют, что цивилизация, способная на межзвёздные перелёты, должна была достигнуть уровня автоматизации производства, исключающего потребность в бесплатной рабочей силе. К тому же такая рабочая сила будет совершенно неквалифицированной (маловероятно, например, что навыки и знания даже лучших мастеров древнего Египта были бы хоть как-то востребованы даже в земном XIX веке, не говоря уж об эпохе космонавтики). В качестве иллюстрации скептики приводят рынок труда в США, где потребность в дешёвой и неквалифицированной рабочей силе выходцев из неиндустриальных стран Азии, Африки и Океании отсутствует уже в течение полувека. Можно привести также и пример СССР, где в начале индустриализации широко использовался бесплатный неквалифицированный труд узников ГУЛАГа, но с развитием технологий в ходе реализации атомного и космического проектов использование труда заключенных даже на подсобных операциях сошло на нет.

Промежуточная база

Рассматривается также вариант использования пришельцами Земли как планеты с наиболее близкими к привычным им условиями в качестве промежуточной базы («аэродрома подскока») для заправки и технического обслуживания космических аппаратов, пополнения запасов провизии и отдыха экипажей на пути к дальним мирам. Такая тема поднимается, в основном, в научной фантастике. Однако высокое значение ускорения свободного падения на Земле сильно осложняет данную задачу. Кроме того, необходимость торможения с межгалактических скоростей до первой космической скорости и последующий разгон делают использование такого маневра совершенно бессмысленным с энергетической точки зрения, даже если предположить, что транзитный аппарат не приземляется, а обслуживается на орбите Земли или на Луне космическими челноками (подобная же особенность свойственна и современной авиации: дальнемагистральные лайнеры берут на борт достаточное количество топлива для полета до аэропорта назначения без промежуточных посадок, так как затраты топлива на посадку и последующий взлет с промежуточного аэродрома для крупного воздушного судна примерно равны затратам на 3-4 часа крейсерского полета). Кроме того, даже если предположить, что инопланетяне близки к земной жизни по химическому строению и биологии, в силу хиральной чистоты биологических объектов велика (50 %) вероятность «зеркального мира», что сделает биоресурсы Земли непригодными для инопланетян.

Эксперимент

Основанием для визита на Землю «древних космонавтов» мог быть эксперимент, проводившийся с известной им одним целью.

Исследовательская миссия

Существует вероятность посещения Земли пришельцами с научно-исследовательскими целями, без обязательного вступления в контакт с местными формами жизни.

Искусственные катастрофы и воздушные сражения

М. Агрест, Э. фон Дэникен, Л. Соучек и др. на основании библейской легенды о гибели Содома и Гоморры выдвигают предположение о том, что гибель городов была вызвана мощным ядерным взрывом. Однако данная гипотеза не находит подтверждения в других письменных источниках, а точное местоположение библейских Содома и Гоморры неизвестно, что ставит под вопрос соответствие ветхозаветного предания исторической действительности. Альтернативная точка зрения заключается в том, что эти города действительно существовали в окрестности Мёртвого моря, но были разрушены в результате землетрясения, сопровождавшегося взрывами подземных газов. Горные породы в окрестностях пустыни вокруг Мёртвого моря не содержат следов повышенного содержания радиоактивных веществ.

Аналогичные гипотезы выдвигаются в адрес других городов (Мохенджо-Даро, Хараппа, Борсиппа и др.), где в ходе раскопок были обнаружены оплавленные кирпичи и фрагменты крепостных стен. Однако подобные находки могут быть следствием сильного пожара, а отнюдь не ядерных взрывов, что было доказано в ряде современных экспериментов.

Формирование тектитов округлой формы, которые находят в различных местах планеты (включая океанское дно), распределённых по большой площади, объясняется действием естественных процессов либо результатом попадания метеоритов (хотя однозначного мнения на этот счет нет), а отнюдь не как следствие ядерного взрыва или действия двигателя космического корабля пришельцев. Кора, которая должна была бы образоваться в результате подобного воздействия, является устойчивой к эрозии и должна была бы уже быть найдена, чему нет документальных подтверждений.

Тексты «Махабхарата» и «Рамаяна», часто используемые сторонниками палеоконтакта как доказательства воздушных битв в древности якобы с применением ракетного или ядерного оружия, имеют явные черты преувеличения и склонность всякий раз превзойти предыдущее описание. Многие эпизоды из них могут быть объяснены применением огнестрельного оружия различного вида (ракеты, разрывные снаряды) с использованием чёрного пороха, оставившего после себя сильное впечатление и в преувеличенном виде перекочевавшего в эпосы. Встречающиеся там же описания водного оружия или невидимых петель, не имеющие под собой реальной основы, подтверждают такую точку зрения.