Австрия продлила локдаун на три недели из-за мутаций коронавируса

18.01.2021, 3:32, Новости дня

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Австрия продлевает жесткий карантин, введенный в связи с распространением нового коронавируса, до 7 февраля из-за мутаций COVID-19, выявленных в Великобритании и ЮАР, сообщил канцлер республики Себастьян Курц.

«Мы вместе с экспертами и главами регионов решили, что в связи с высокой угрозой заражения новыми мутациями из Великобритании и ЮАР мы должны ввести ужесточения. Мы должны вас проинформировать, что необходимо продлить локдаун, включая ограничения выхода на улицу, – передает слова канцлера ТАСС.

Как отметил Курц, решение о продлении локдауна не популярно, но необходимо из-за высокого риска заражения C OVID-19. Начать поэтапный выход из карантина планируется с 8 февраля с открытия торговых центров, сферы услуг, школ, музеев, рассказал канцлер. Он посоветовал жителям Австрии вместо обычных медицинских масок носить в общественных местах профессиональные респираторные маски класса FFP2 и объявил об увеличении минимальной дистанции от посторонних до двух метров, а также призвал работодателей перевести максимальное число сотрудников на удаленный режим. При этом он сообщил, что предприятия общественного питания и гостиницы останутся закрытыми до конца февраля.

Ранее Австрия продлила запрет на посадку рейсов из Британии и ЮАР из-за нового штамма COVID-19.