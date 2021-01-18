Российские биатлонистки завоевали золото в эстафете на этапе КМ в Арбере

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18.01.2021, 3:32, Новости дня
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Женская сборная РФ стала первой в эстафете 4×6 км на первом этапе Кубка Международного союза биатлонистов (IBU), который проходит в немецком Арбере.

В составе сборной РФ в гонке участвовали Валерия Васнецова, Анастасия Гореева, Анастасия Шевченко и Татьяна Акимова. Они показали время 1 час 8 минут 10,4 секунды (0 штрафных кругов + 7 дополнительных патронов). Второе место заняла сборная Швеции (отставание 37,2 секунды; 0+10), третье – команда Германии (+1.09,7; 0+6), передает ТАСС.

Россиянки выиграли все гонки на первом этапе Кубка IBU. Ранее Акимова выиграла две спринтерские гонки. Шевченко по разу стала серебряным и бронзовым призером, Васнецова завоевала серебро. Позже в воскресенье состоится мужская эстафетная гонка.

В декабре российские лыжники Александр Большунов и Глеб Ретивых заняли первое место в мужском командном спринте свободным стилем на четвертом этапе Кубка мира в германском Дрездене.



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