 

Мнение: Зеленая зона в Вашингтоне

18.01.2021, 3:16, Разное
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В Багдаде не получилось – в Вашингтоне получится.
Схема организации Зеленой Зоны в центре Вашингтона. для инаугурации Байдена.

Если в Багдаде пришлось эвакуировать посольство из-за постоянных обстрелов неуправляемыми 80-мм снарядами, то в Вашингтоне все пока что должно пройти гладко – противник пока не располагает обширным парком пикапов с минометами и самодельными РСЗО, используя которые можно вести беспокояющие обстрелы "Зеленой зоны". Так что ситуация в Вашингтоне пока лучше, чем в Багдаде.

Но подготовке к возможным атакам внутренних врагов уже вовсю возводятся. Вокруг основных правительственных зданий подготовлены узлы сопротивления, а передвижения гражданских лиц будут ограничены. Солдаты уже получили боевые патроны и разрешение стрелять на поражение по внутренним врагам демократии.

Вот так теперь выглядит организация инаугурации свободного лидера в свободной стране – смотри, не перепутай с какой-нибудь африканской диктатурой.

Между тем, вооруженное ополчение заняло позиции у Капитолия в Мичигане. Рядом разворачиваются войска Национальной Гвардии.

Тут уже ближе к Фаллудже и Мосулу.
"Шиитские ополченцы блокировали дом губернатора Мосула. Батальон 4-й дивизии и отряд аппарата ПДТ выдвинулись в город для поддержания порядка".

Источник: Colonel Cassad



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