 

Мнение: Клоунада

18.01.2021, 3:12, Разное
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Такой паники от нашей кремлевской шайки даже я не ожидал. Это ж надо – они завернули самолет! Причем сделали в режиме спецоперации – до последнего держали “в тайне”, а когда самолет с Навальным уже был практически над Внуково, дали ему команду лететь на посадку в Шереметьево. Ну, не идиоты?

Это даже при том, что встречающих-то было совсем немного, даже меньше тысячи человек. Что более чем понятно – Внуково хрен знает где, никакой гарантии реально встретить Навального не было, гарантии попасть под замес, наоборот, были почти 100%-ные, и – last but not least – в Москве температура -20, мерзнуть никому особо не улыбается. И все равно они испугались сделать все по протоколу.

Навального в итоге взяли под арест. Посмотрим, чем кончится дело.

Источник: Размышления вольного социолога



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