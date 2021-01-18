Мнение: Разворот Навального

18.01.2021, 3:04, Разное

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Навальный вернулся в Россию.

Внуково закрыли и самолет, на котором летел Навальный, посадили в Шереметьево, где его и задержали.

К слову, Внуково тут же открыли, уже в 20:50 там совершил посадку самолет из Стамбула.

Почему самолет с Навальным на борту развернули и посадили в Шереметьево? Похоже, что решение о задержании принималось в истерике. А увидев, сколько людей приехали во Внуково встречать Навального, видимо, запаниковали, что встреча если и не самого Навального, а его супруги Юлии будет выгляедеть откровенной насмешкой над Путиным, который как-то сказал про Навального: «Да кому он нужен…».

К слову, тогда же Путин рассказал, что это лично он дал разрешение вывезти из Омска в Берлин Навального, который в это время находился в коме.

Если у ФСИН и есть претензии к тому, что Навальный не соблюдал условия отбывания условного наказания, то ФСИН обязан предъявить претензии и к Путину. Ну хотя бы за то, что Путин не проинформировал ФСИН о своем решении…

На снимке: Навальный после посадки в Шереметьево, фотография отсюда