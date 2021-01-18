Бедная Миланка – Личное мнение

18.01.2021, 2:58, Разное

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Милана Тюльпанова, признававшаяся в употреблении наркотиков и отобравшая ребёнка у хорошего, ведущего здоровый образ жизни отца, вышла замуж.



Фото: Соцсети

Ну, как вышла: свадьба была на Мальдивах, а, значит, ничего не было. Напялила белое платье, постояла у алтаря и так и осталась «неженой» какого-то бизнесмена.

При этом свою «несвадьбу» Миланка сопроводила глупой речью женщины, много «работавшей над собой», «проработавшей травмы» и «добившейся роста». Да, именно такими клише изъясняются дуры.

Пожалуй, процитирую:

если бы я могла свою нынешнюю голову поставить на плечи себе 20-ей , ох какого бы огромного количества стрессовых ситуаций и необдуманных поступков и слов удалось бы избежать.

Я бы никогда не шла на поводу у общества , не пыталась бы показать себя лучше , чем я есть , не разрывалась бы не британский флаг ради того , чтобы людям угодить.

Не пыталась бы показать себя лучше, чем ты есть? Не разрывалась бы на британский флаг, чтобы людям угодить? Так ли это?

Фоточки с вечно распахнутым хлебальником, надутые филлерами вареники на том месте, где у самодостаточных женщин находятся губы, пыльные шубы из рыси родом из «нулёвых» и раскоряченные позы, которые принимаются в жалкой попытке доказать свою сексуальную востребованность, — всё это и не только это говорит об обратном, являясь прямыми доказательствами низкой самооценки.



Фото: Соцсети

Женщины с убитой самооценкой склонны таскаться по семинарам и вебинарам личностного роста, они даже сами нередко становятся коучами и пишут, как Миланка, книги о том, как убить в себе жертву.

Бедные тётеньки увлекаются тренингами по поднятию самооценки и пластической хирургией одновременно, часто впадают в эзотерику и пытаются раскрыть чакры, вертя пупком или, ещё хуже, таскаясь в Перу, чтобы их, обдолбанных ахуяской, трахнул хитрый шаман.

А ведь правда жизни — она совершенно другая.

Самооценка — это данность, которая даётся при рождении. Её нельзя ни поднять, ни опустить.

Одни люди приходят в мир с высокой самооценкой, другие — с низкой. И что бы вы ни делали, каким ужом бы ни вертелись на сковороде саморазвития, сколько бы соответствующей литературы ни прочитали и чакр ни открыли, вы не измените эту данность.

Так выглядит правда. Жестокая правда жизни.

А у вас высокая самооценка? Отвечайте честно. Будем разговаривать.

Миланке же я посоветую не бросать работу над собой: поднять кончик носа, исправить прикус, удлинить аппаратом Елизарова короткую подставку и оставить пыльную рысь с «Моётом» в году, в котором сгорел «Дягилев»: 2007.

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