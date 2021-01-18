Мнение: Сюжет

18.01.2021, 2:40, Разное

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В истории с Навальным власть сворачивает на белорусский сюжет с четой Тихановских. Совпадения случайны, общий сюжет вполне характерен. По сути, посадка Навального и выключение его из его деятельности (политикой это язык назвать не поворачивается, так как в России политика – во всяком случае то, что понимается под этим в реалиях 20-21 века, отсутствует напрочь), в общем, становится почти неизбежным подключение его жены к продолжению всего того, чем он занимался. Желание самой Юлии Навальной в этом случае будет величиной второстепенной. Более того – повторение белорусского сценария с тремя женщинами – символами сопротивления может возникнуть и здесь, так как три кандидатки уже в наличии.

Мудрые учатся на чужих ошибках, умные на своих, тупые не обучаемы в принципе. Кто здесь российская власть – даже нет смысла гадать.

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