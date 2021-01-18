 

Турецкие военные отправили фрегат к месту крушения российского сухогруза

18.01.2021, 2:38, Новости дня
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Турция направила фрегат в район спасательной операции на месте крушения российского судна в Черном море, сообщило Минобороны страны.

«Для поддержки поисково-спасательной операции в район Бартына, где затонул российский сухогруз, направлен наш фрегат», – цитирует сообщение турецкого ведомства РИА «Новости».

По последним данным, на борту затонувшего сухогруза были 13 человек, все являются гражданами России. Двое из них погибли, пятеро спасены, заявлял губернатор турецкой провинции Бартын Синан Гюнер.

Ранее стало известно, что в Черном море у берегов Турции затонул российский сухогруз. Гюнер также сообщал, что турецкие власти намерены провести спасательную операцию. Ее могут осложнить погодные условия.



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