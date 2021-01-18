Российский врач спас жизнь девочке во время полета над Атлантикой

18.01.2021, 1:44, Новости дня

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Во время полета над Атлантикой врач анестезиолог-реаниматолог Кузбасской областной клинической больницы имени С.В. Беляева Василий Жданов спас девочку, у которой случился анафилактический шок.

Он спас шестилетнюю девочку во время полета из Кайо-Коко в Москву. Об этом поступке врач рассказал на своей странице в Instagram.

В посте Жданов уточнил, что у девочки во время полета случился анафилактический шок.

«Вскоре после взлета девочка пожаловалась на боль в ноге. Родители дали половину таблетки пенталгина. Через 1 час после взлета у ребенка развилась клиника анафилактического шока (одышка смешанного характера, сыпь на теле …, нитевидный пульс, спутанность сознания)» – написал врач.

Находящийся на борту самолета Жданов оказал ребенку экстренную помощь. Он подчеркнул, понадобилось 15 минут после начала лечения, чтобы сознание девочки стало ясным.

Напомним, врачи сняли с аппарата ИВЛ подростка, который был обнаружен спасателями после схода лавины под завалами на горнолыжной базе «Гора Отдельная» в Норильске.