В Москве задержали или отменили более 40 рейсов

18.01.2021, 1:44, Новости дня

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Более 40 рейсов, по информации на 15.27 мск воскресенья, задержаны или отменены в московских аэропортах, следует из данных сервиса «Яндекс.Расписания».

Во «Внуково» девять рейсов задержаны, четыре отменены, в «Домодедово» задержаны 16 рейсов, один отменен, в Шереметьево – десять рейсов задержаны, четыре отменены, передает РИА «Новости».

Ранее стало известно, что в Москве за сутки выпала почти треть месячной нормы осадков. Синоптики спрогнозировали на воскресенье в столице облачную погоду и снег, а также мороз до минус 20 градусов.