 

Макгрегор объявил себя чемпионом UFC в легком весе

18.01.2021, 1:44, Новости дня
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Ирландец Конор Макгрегор заявил, что он все еще является чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе, так как житель России Хабиб Нурмагомедов «не был коронован».

По словам ирландца, в 2018 году «абсолютного чемпиона не короновали». Он заявил, что «Хабиб сбежал из клетки», оставив Макгрегора «драться с членами своей семьи». Как сообщил Макгрегор, церемония передачи пояса «так и не была проведена». Речь, видимо, идет о церемонии, в ходе которой президент UFC Дана Уайт лично надевает пояс на чемпиона, передает РЕН ТВ, указывая, что «к моменту боя с Макгрегором Хабиб уже владел полноценным титулом чемпиона, который завоевал в апреле 2018 года в поединке с Элом Яквинтой».

Напомним, в своем последнем поединке Нурмагомедов победил американца Джастина Гэтжи, защитил титул чемпиона UFC и заявил о завершении карьеры. 7 октября 2018 года Нурмагомедов победил Макгрегора и отстоял титул чемпиона UFC в легком весе. Бой закончился дракой за пределами ринга и скандалом.



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