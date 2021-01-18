 

Во время пожара в одесском отеле погиб человек, двое пострадали

18.01.2021, 1:26, Новости дня
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17 января в 20.30 в Приморском районе Одессы произошло возгорание третьего этажа и крыши жилого дома на улице Посмитного, 10/12. Об этом сообщили в Госслужбе по ЧС.

“В 22.05 пожар локализован на площади 1200 м². По состоянию на 23.00 в результате пожара погиб один человек и пострадало двое, они госпитализированы”, – отметили в релизе.

По информации спасателей, к тушению были привлечены 60 человек личного состава и 12 единиц техники.

В загоревшемся доме находится отель, сообщила “Думская”.

“Тушение пожара осложнено двумя факторами. Во-первых, дом находится в глубине плотной застройки. Пожарные заливают огонь с автовышки, которую подняли на Посмитного. Во-вторых, пожарным тяжело работать из-за низкой температуры. Брызги моментально замерзают на их костюмах”, – уточнило издание.

Постоялец отеля Влад рассказал журналисту “Думской”, что на втором этаже загорелась проводка. Он успел взять документы и выбежать из здания. По его словам, в отеле жило много иностранцев.

По данным издания, на место пожара приехал заместитель мэра Михаил Кучук, который исполняет обязанности городского головы, пока мэр Геннадий Труханов находится в отпуске, и глава Приморской райгосадминистрации Марат Королев. Они решают, куда расселить клиентов гостиницы.

ВИДЕОВидео: Думская Нет / YouTube

Полиция квалифицировала пожар в отельном комплексе как нарушение правил безопасности. Об этом пресс-служба Нацполиции сообщила в Facebook.

“В Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по ч. 2 ст. 270 Уголовного кодекса Украины”, – уточнили в посте.

https://www.facebook.com/gunp.odessa/videos/156695392687432/

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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