Массовая вакцинация от коронавируса начинается в России

18.01.2021, 0:50, Новости дня

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В понедельник в РФ стартует массовая вакцинация населения от коронавируса, сообщают информационные агентства.

Вакцинация проводится бесплатно и на добровольной основе, передает РИА «Новости».

Напомним, масштабная вакцинация проводится в РФ с декабря, когда возможность сделать прививку получили некоторые категории граждан, например, медики и учителя. В среду глава российского государства Владимир Путин поручил перейти к массовой вакцинации.