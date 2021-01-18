 

Женщину задержали при попытке обманом попасть в закрытую зону в Вашингтоне

18.01.2021, 0:50, Новости дня
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В Вашингтоне задержана женщина, которая, выдав себя за сотрудницу полиции, хотела попасть в зону, закрытую перед инаугурацией избранного президента США Джозефа Байдена, сообщают СМИ.

Полиция остановила машину, которой управляла 63-летняя женщина. Та представилась сотрудницей правоохранительных органов. Когда ее попросили предоставить документы, подтверждающие право управлять автомобилем, женщина попыталась уехать, но ее задержали. Ее обвиняют в попытке выдать себя за сотрудницу полиции, неповиновение полиции и попытку скрыться, передает ТАСС со ссылкой на NBC.

Накануне полицией Капитолия в центре Вашингтона был задержан вооруженный мужчина, который пытался попасть на охраняемую территорию по «поддельным документам». Сам он заявил, что просто забыл выложить оружие из машины и потерялся в Вашингтоне.



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