 

Штаб Байдена оценил предложение закрыть Трампу доступ к разведданным

18.01.2021, 0:50, Новости дня
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Предложение закрыть действующему президенту США Дональду Трампу доступ к разведбрифингам требует изучения экспертами, сообщил Рон Клайн, будущий глава аппарата сотрудников Белого дома в администрации Джо Байдена.

На вопрос о том, как в штабе Байдена относятся к соответствующему предложению, Клайн ответил, что новые власти США будут «отталкиваться от тех рекомендаций, которые озвучат специалисты по части разведки». Команда Байдена «хотела бы выслушать рекомендации своих специалистов», но те еще «не приступили к выполнению своих обязанностей». Клайн выразил надежду, что Сенат США быстро утвердит в должности сотрудников новой администрации, передает ТАСС со ссылкой на CNN.

Напомним, председатель комитета по разведке Палаты представителей Конгресса США демократ Адам Шифф заявил, что Трампу после завершения его президентского срока необходимо закрыть доступ к разведбрифингам, которые обычно проводятся для бывших глав государства.



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