Вернулись к уровню 2003 года. Авиаперевозки в мире упали на 60%

18.01.2021, 0:32, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

В 2020 году международные авиаперевозки сократились на 60%, в результате количество авиаперелетов вернулось к уровню 2003-го. Об этом сообщила Международная организация гражданской авиации.

В 2020 году авиационным транспортом воспользовались 1,8 млрд пассажиров по сравнению с 4,5 млрд в 2019-м.

Финансовые потери авиакомпаний составили $370 млрд из-за пандемии коронавируса, аэропорты и поставщики аэронавигационных услуг потеряли $115 млрд и $13 млрд соответственно, отметили в сообщении.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

27 марта директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева заявила, что начался глобальный экономический кризис, вызванный распространением коронавируса. 9 апреля она отметила, что из-за COVID-19 в МВФ ожидают наихудших экономических последствий со времен Великой депрессии.

Пандемия коронавируса нанесла мировому туризму ущерб на $320 млрд, подсчитали в ООН.

По прогнозу Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA), который был опубликован 28 июля 2020 года, уровень авиаперевозок вернется на докризисный к 2024 году.

—