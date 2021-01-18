 

Вернулись к уровню 2003 года. Авиаперевозки в мире упали на 60%

18.01.2021, 0:32, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

В 2020 году международные авиаперевозки сократились на 60%, в результате количество авиаперелетов вернулось к уровню 2003-го. Об этом сообщила Международная организация гражданской авиации.

В 2020 году авиационным транспортом воспользовались 1,8 млрд пассажиров по сравнению с 4,5 млрд в 2019-м.

Финансовые потери авиакомпаний составили $370 млрд из-за пандемии коронавируса, аэропорты и поставщики аэронавигационных услуг потеряли $115 млрд и $13 млрд соответственно, отметили в сообщении.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

27 марта директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева заявила, что начался глобальный экономический кризис, вызванный распространением коронавируса. 9 апреля она отметила, что из-за COVID-19 в МВФ ожидают наихудших экономических последствий со времен Великой депрессии.

Пандемия коронавируса нанесла мировому туризму ущерб на $320 млрд, подсчитали в ООН.

По прогнозу Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA), который был опубликован 28 июля 2020 года, уровень авиаперевозок вернется на докризисный к 2024 году.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

19.11 / Песков ответил на вопрос об обращении Путина к нации по коронавирусу

10.07 / Мишустин поставил задачу достроить трассу Москва – Казань к 2024 году

30.06 / Минкомсвязи: персональные данные россиян для цифровых пропусков удалены

26.06 / Минздрав решил отложить новые правила медосвидетельствования для водителей

30.09 / Зеленский создал координационный совет по решению проблем в сфере градостроительства

10.07 / Эксперт оценил идею ограничить внесудебное изъятие детей из семьи

05.07 / Схиигумен Сергий планировал построить гигантский храм для крещения китайцев

28.10 / СП отреагировала на новые данные Минтруда по расчету прожиточного минимума пенсионера

29.06 / Поправки к Конституции за четыре дня поддержали 76% опрошенных ВЦИОМ

01.07 / Трамп объяснил цель выдумки о «сговоре» РФ с талибами

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска