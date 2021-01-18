 

В Турции с затонувшего судна спасли пять украинцев и одного россиянина. Названы имена

18.01.2021, 0:32, Новости дня
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С судна Arvin, затонувшего у побережья Турции в Черном море, спасены пять украинцев и один иностранец, поиски еще пяти моряков продолжаются. Об этом 17 января сообщил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко на своей странице в Twitter.

“Посольство Украины в Турции предоставляет консульскую помощь пострадавшим, взаимодействует с турецкими властями”, – заявил Николенко.

Із судна Arvin, яке йшло під прапором Палау, врятовано 5 українців та 1 іноземця. Вони госпіталізовані. Їхній стан задовільний. Родичів поінформовано. Пошуки – уточнення – 5 моряків тривають. @UKRinTR надає консульську допомогу постраждалим, взаємодіє із турецькою владою.

— Oleg Nikolenko (@OlegNikolenko_) January 17, 2021

В посольстве Украины в Турции сообщили, что спасены украинцы:

Геннадий Кравченко;
Владислав Затерка;
Александр Перкатый;
Виталий Мережко;
Виталий Качнур.

“Наши граждане сейчас находятся в государственной больнице города Бартын (на севере Турции). Состояние их здоровья удовлетворительное. Поисково-спасательные продолжаются”, – говорится в сообщении.

Імена врятованих членів екіпажу з затонулого судна «Arvin» – Генадій Кравченко, Владислав Затерка, Олександр Перкати, Віталій Мережко та Віталій Качнур. Наші громадяни наразі перебувають у державній лікарні м.Бартин. Стан їхнього здоров’я задовільний. Пошуково-рятувальні тривають pic.twitter.com/OXKcIsw9aI

— Ukraine in Turkey (@UKRinTR) January 17, 2021

Посольство России в Анкаре в Facebook сообщило, что также спасен гражданин России Николай Кринов.

“В числе шести спасенных – один росгражданин Кринов, старший техник судна. В настоящее время он находится в госпитале города Бартын, состояние стабильное, угрозы жизни нет. Судьба другого гражданина России остается неизвестной”, – сообщили в ведомстве.

По словам гражданина РФ, трагедия произошла из-за плохих метеоусловий.

https://www.facebook.com/RusEmbAnkara/posts/3405669322891930

17 января у побережья Турции в Черном море затонул сухогруз Arvin. По информации Николенко, на судне было 10 украинцев и два иностранца.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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