В Беларуси прошли акции протеста. Правозащитники сообщили о задержанных

18.01.2021, 0:32, Новости дня

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В беларусских городах 17 января прошли воскресные акции протеста, самые массовые состоялись в Минске, сообщило “Радыё Свабода”.

Акции прошли, несмотря на сильные морозы, местами температура снижалась до -29 градусов.

По информации журналистов, в 162 день акций протеста люди вышли с бело-красно-белой символикой. Всего по стране состоялось не менее 30 акций.

По данным правозащитного центра “Весна”, за два дня в Беларуси задержали 10 человек, большинство из них – в Минске.

“16 и 17 января правозащитники “Весны” продолжают фиксировать факты политического преследования в Беларуси: задержания, обыски и другие формы давления на граждан за их активную позицию и недовольство действиями властей”, – отметили правозащтники.

В Витебске 16 января прошел обыск у студента Тимофея Журкевича. Милиционеры забрали жесткий диск компьютера и телефон. Тимофея задержали, он находится в изоляторе временного содержания. Об этом сообщил правозащитый сайт “Витебская весна”.

С 9 августа 2020 года в Беларуси продолжаются массовые акции протеста несогласных с результатами голосования на выборах президента. По официальным данным, победу в них одержал на тот момент глава государства Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей (он возглавлял страну с 1994 года). Второе место с 10,1% голосов заняла белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, используя светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения. По данным правозащитного центра “Весна”, с августа в стране задержали более 25 тыс. человек, суммарно они получили 83 тыс. суток ареста. Власти заявили о четырех погибших участниках митингов, оппозиция – о восьми.

23 сентября Лукашенко провел тайную церемонию инаугурации, впервые в истории Беларуси ее не анонсировали и не транслировали по телевидению. Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Украина и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко.

Евросоюз 2 октября ввел ограничительные меры против 40 лиц, ответственных за фальсификацию результатов президентских выборов и насильственное подавление мирных протестов. 6 ноября ЕС ввел санкции против Лукашенко и еще 14 белорусских чиновников. 17 декабря ЕС ввел третий пакет санкций против Беларуси, ограничительные меры коснулись 29 человек и семи организаций.

Оппозиция настаивает на проведении новых выборов в Беларуси. Лукашенко заявил, что сначала в стране надо изменить конституцию (проект новой конституции, по его словам, представят в этом году), а уже после этого провести новые выборы.

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