Лукашенко закручивают шайбы

18.01.2021, 0:00, Разное

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Против чемпионата мира по хоккею в Беларуси выступили главные спонсоры.

Президент Международной федерации хоккея Рене Фазель после визита в Беларусь к Александру Лукашенко получил не только осуждение хоккейной общественности за свою «миротворческую миссию», но и «черную метку» от спонсоров. Компания Nivea Men первой известила ИИХФ, что не станет «спонсировать чемпионат мира по хоккею 2021 года, если будет подтверждение, что он пройдет в Беларуси». Это намного серьезнее, чем заявления политиков и представителей хоккейных федераций ряда европейских стран, — с ними у Фазеля еще хватало аргументов спорить, а против спонсоров не попрешь.

Если Беларусь примет ЧМ по хоккею, его главные спонсоры могут объявить бойкот. На фото: Александр Лукашенко. Фото: РИА Новости

Президент ИИХФ оказался в близкой к коллапсу ситуации, которую надо было решать еще осенью. Фазель до последнего цепляется за возможность проведения чемпионата мира в двух странах — Белоруссии и Латвии, обосновывая свою позицию тем, что контракты с федерациями этих стран заключены давно и для их разрыва, грозящего серьезными финансовыми потерями, нужны веские основания.

Политическая ситуация в Беларуси, вызванная прежде всего желанием действующего президента любой ценой остаться при власти, была понятна еще с августа: масштаб мирных протестов только ужесточал масштаб и жестокость репрессий, а признаки каких-то послаблений в действиях Александра Лукашенко не просматривались — он предпочитал делать вид, что все идет демократическим путем. Рене Фазель тоже предпочитал делать вид, что ничто чемпионату мира не угрожает, несмотря на давление со стороны отдельных стран, и что ИИХФ придерживалась и придерживается принципа «спорт вне политики».

Последние дни ситуацию ничуть не прояснили, но Фазель после визита в Минск изменил риторику, фактически признав, что на проведение чемпионата мира в Беларуси шансов почти не осталось. Ему пришлось объяснять, что в Минск они с генеральным секретарем ИИХФ Хорстом Лихтнером отправлялись, чтобы использовать возможность как-то воздействовать на Александра Лукашенко.

Вплоть до того, что «мы дали понять, что чемпионат мира по хоккею невозможен без изменения политической ситуации в стране».

Рене Фазель на встрече с Лукашенко в Минске. Фото: РИА Новости

Оказавшийся в положении ужа на сковородке, бедный Рене уже не повторяет как мантру лозунг «спорт вне политики», говоря про использование любого, даже малейшего шанса услышать хотя бы намек от президента Беларуси на возможность диалога с оппозицией. Этого намека — опять же по словам президента ИИХФ — не последовало. А про обещанные Лукашенко изменения в Конституции и новые выборы, пока в тюрьмах сидят несогласные с режимом участники мирных протестов, и говорить не стоит — Фазель понимает, что это вызовет еще большее раздражение.

Внешне визит ничем не напоминал «миротворческую миссию», о которой Фазель начал говорить уже постфактум. Ранее речь шла лишь о «прояснении ситуации». Неудивительно, что на дружеские объятия и заверения белорусской стороны, что никаких угроз проведению чемпионата мира не существует, очень существенная часть хоккейного сообщества прореагировала столь остро.

Одним из проявлений этой реакции стало предложение Латвийской хоккейной ассоциации принять все 16 сборных и провести все матчи чемпионата мира в Риге — как и было 15 лет назад. Рене Фазель сказал о предложении Латвии, о намерении Датского хоккейного союза и переговорах с Федерацией хоккея Словакии по тому же поводу, известив общественность о том, что до принятия окончательного решения «нужно провести еще несколько встреч».

Деньги так или иначе ИИХФ потеряет, и немалые — счет будет предъявлен и за отказ от Минска, и за перенос, который тоже будет стоить дорого. А на счетах у ИИХФ после отмены чемпионата мира — 2020 в Швейцарии и без того, вероятно, немного средств. Но

на кону стоят не только деньги, но и репутация, которая за последние месяцы изрядно пострадала. Репутация Федерации хоккея РФ как главного союзника Лукашенко может пострадать не меньше, если не больше.

Представлять Рене Фазеля исключительно миротворцем в силу его вполне прагматической, а отнюдь не идеалистической натуры — глупо. Его надежда на то, что чемпионат мира в Минске может стать шагом к белорусскому примирению (а для этого вроде как и следовало использовать шанс договориться с Лукашенко), выглядит по меньшей мере наивно. Хоккей — не разменная монета, рассчитывать же на то, что чемпионат мира объединит народ и власть после всего ею совершенного — вовсе глупо.

Спасать чемпионат мира необходимо, но теперь уже без Беларуси. Вопросов, в том числе юридического и финансового характера, возникнет множество, но, похоже, другого выхода нет.

Да его и не было.

Владимир Мозговой

обозреватель «Новой»

СПРАВКАКакие бренды готовы отказаться от спонсорства ЧМ по хоккею из-за Беларуси

Nivea Men (официальный инстаграм)

Skoda (генеральный спонсор ЧМ, официальный инстаграм)

Tissot (инстаграм)

Список будет обновлен

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