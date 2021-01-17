Власти Британии решили защитить памятники спорным историческим фигурам

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17.01.2021, 23:56, Новости дня
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Британский кабмин представит на рассмотрение парламента страны проект закона, который должен затруднить демонтаж памятников спорным историческим фигурам, сообщил министр жилищного строительства, по делам регионов и местного самоуправления Роберт Дженрик.

Он сообщил, что предложение кабмина отражает позицию, согласно которой «почти во всех случаях лучше сопровождать подобные памятники пояснениями и приводить контекст, а не снимать их с постаментов и прятать». Министр подчеркнул, что решения о демонтаже нужно «тщательно взвешивать, а не принимать под влиянием момента или по указке озлобленной толпы», передает ТАСС со ссылкой на Daily Telegraph.

Дженрик заявил, что лейбористы хотят «отредактировать и подвергнуть цензуре» историю страны. Учитывая, что консерваторы имеют уверенное большинство в Палате общин, предложение правительства, вероятно, поддержат в парламенте. В соответствии с предлагаемым законом для демонтажа памятников потребуется несколько этапов согласования, в том числе с местными жителями. Министерство жилищного строительства, по делам регионов и местного самоуправления будет участвовать в разрешении спорных ситуаций.

Напомним, волна инициатив по пересмотру истории и сносу памятников тем, кто был причастен к работорговле или расизму, началась в США и Европе после митингов за права чернокожих. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что снос исторических памятников является попыткой солгать об истории своей страны, современное поколение не может подвергать цензуре прошлое.



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