Регулятор Бразилии одобрил использование вакцин AstraZeneca и Sinovac

17.01.2021, 23:56, Новости дня

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Национальное агентство по санитарному надзору Бразилии сообщило, что одобрило использование вакцин англо-шведской компании AstraZeneca и китайской Sinovac против коронавируса.

Бразильский регулятор отметил безопасность и эффективность этих вакцин. От компаний потребовали и далее предоставлять данные регулятору. Министр здравоохранения страны Эдуарду Пазуэллу сообщил, что власти Бразилии начнут распределять вакцины по всем штатам страны утром в понедельник, в среду должна начаться вакцинация.

Глава минздрава назвал вакцинирование в Сан-Паулу, где 54-летняя медсестра получила вакцину CoronaVac, ситуацией «юридического свойства», разрешить связанный с этим вопрос «должен судья», передает РИА «Новости» со ссылкой на G1.