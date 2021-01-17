 

CNN – «пугающие цифры» — в США прогнозируют более 90 тысяч смертей от COVID-19 в ближайшие три недели

17.01.2021, 23:42, Новости дня
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Согласно прогнозам Центра по контролю и профилактике заболеваний США, в стране в ближайшие три недели от COVID-19 умрут более 90 тыс. американцев, передаёт CNN. Между тем за первые дне недели нового года болезнь уже унесла жизни более 38 тыс. человек.


Reuters

В ближайшие три недели более 90 тыс. американцев могут умереть от COVID-19, пишет CNN со ссылкой на прогноз Центра по контролю и профилактике заболеваний США. При этом за первые две недели нового года уже умерли более 38 тыс. жителей Соединённых Штатов.

Эти пугающие цифры отражают то, о чём неоднократно предупреждали эксперты в области общественного здравоохранения: хотя благодаря продолжающейся вакцинации от COVID-19 конец уже близок, страна по-прежнему сталкивается с трудностями.

В четверг исследователи заявили, что при таком большом количестве смертей от COVID-19 пандемия сократит ожидаемую продолжительность жизни в США более чем на год — до 77,48 лет за 2020 год, то есть ниже, чем за любой другой год с 2003-го.

«Некоторое сокращение ожидаемой продолжительности жизни может сохраниться и после 2020 года из-за сохранения смертности от COVID-19, а также из-за долгосрочных медицинских, социальных и экономических последствий пандемии», — написали Тереза ​​Андрасфай из Университета Южной Калифорнии и Норин Голдман из Принстонского университета в научном журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

По данным COVID Tracking Project, в настоящее время в американских больницах находятся более 130 тыс. человек с коронавирусом.

При этом Центр по контролю и профилактике заболеваний сообщил, что в Соединённых Штатах было распространено уже более 30,6 миллионов вакцин от COVID-19, при этом первую дозу препарата уже получили 11,1 миллионов американцев.



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