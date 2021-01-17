Independent – Великобритания, Германия и Франция призвали Иран отказаться от производства металлического урана

17.01.2021, 23:42, Новости дня

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Министерства иностранных дел Великобритании, Франции и Германии выразили обеспокоенность заявлением Ирана о начале установки оборудования для создания металлического урана, пишет The Independent. Лондон, Париж и Берлин призвали Тегеран отказаться от исследований и работ, которые «потенциально могут иметь военные цели».



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Великобритания, Франция и Германия призвали Иран остановить работы по производству металлического урана и вернуться к исполнению ядерной сделки, пишет The Independent.

Как напоминает издание, в четверг Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) подтвердило, что Иран проинформировал его об установке оборудования для создания металлического урана, который можно использовать для создания ядерного оружия. При этом в Тегеране отметили, что научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по производству металлического урана являются частью «заявленной цели по созданию усовершенствованного вида топлива».

Однако в субботу министерства иностранных дел Великобритании, Франции и Германии выпустили совместное заявление, в котором отметили, что «глубоко обеспокоены» заявлением Ирана о том, что там готовы производить металлический уран.

«Мы призываем Иран приостановить эту деятельность и незамедлительно вернуться к исполнению обязательств, взятых на себя в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий, если Тегеран серьёзно намерен сохранить сделку», — гласит заявление.

В документе также отмечается, что производство Ираном металлического урана «потенциально может иметь военные цели», а исследования по его производству запрещены в рамках ядерной сделки, подписанной в 2015 году Великобританией, Германией, Францией, Китаем, Россией и США.

Как отмечает The Independent, в последние несколько месяцев Иран всё чаще нарушает договорённости 2015 года, отчасти в ответ на убийство в ноябре ведущего физика-ядерщика Мохсена Фахризаде Власти Ирана назвали случившееся терактом и обвинили в этом Израиль. Кроме того, нарушения ядерной сделки расцениваются как ответ на возобновление американских санкций против Ирана и выход США из Совместного всеобъемлющего плана действий.