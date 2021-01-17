Spiegel – Африка опередила Европу в инновационных технологиях против коронавируса

17.01.2021, 23:42, Новости дня

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Для африканских стран пандемия коронавируса стала не только бедствием, но и импульсом для развития собственной системы здравоохранения, пишет немецкий журнал Der Spiegel. Более того, по словам регионального эксперта ВОЗ, в разработке новых технологий и внедрении инноваций, направленных на борьбу с пандемией, страны Африки оказались быстрее, чем Европа.



Reuters

В последнее время те, кто хотел въехать в Германию из регионов с повышенным риском заражения, должны были вручную заполнить специальный формуляр, а также предъявить тест на коронавирус, пишет немецкий журнал Der Spiegel. Авиалиниям приходилось собирать билеты и посылать их региональным ведомствам здравоохранения. Из-за всего этого скапливалось огромное количество бумаг.

В Зимбабве сотрудникам пограничного контроля достаточно мобильного телефона. Через специальное приложение они сканируют QR-код, с помощью которого затем по технологии блокчейн проверяется наличие отрицательного теста на коронавирус и его подлинность. И это лишь один пример цифровых инноваций в Африке за период пандемии коронавируса, подчёркивает издание.

В прошлом году Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) исследовала почти тысячу новых или доработанных технологий, применяемых в борьбе с коронавирусом. В результате выяснилось, что 120 из них родом из Африки — это, среди прочего, специальные боты в WhatsApp, приложения для отслеживания контактов или инструменты для самостоятельной постановки диагноза.

Эксперт по инновациям в сфере здравоохранения из африканского бюро ВОЗ Моредрек Чиби участвовал в проведении этого исследования, пишет Der Spiegel. В пандемии коронавируса он видит и большие шансы для Африки.

По его мнению, в разработке ряда приложений для борьбы с коронавирусом Африка на этот раз оказалась в авангарде. В Гане такое приложение начали использовать ещё в апреле, тогда как в Германии — только в июне. «Мы сумели быстро использовать изобретательский дух наших молодых людей, в этом нам пошёл на пользу молодой средний возраст населения, — рассказал эксперт в интервью изданию. — Европа, возможно, была лучше в том, чтобы на долговременной основе предоставить инновации многим пользователям, однако мы со многим управились быстрее. И некоторые наши инновации действительно помогли в борьбе с пандемией».

Так, в Зимбабве использовалась технология блокчейн для пересечения границ. Чтобы пересечь границу, нужен отрицательный тест на коронавирус, и в ходу было много фальшивых свидетельств. Поэтому группа молодых африканских разработчиков быстро перевела процесс проверки в цифровой формат: с весны результаты тестов на коронавирус сканируются через QR-код в специальном приложении. Сотрудники пограничного контроля могут увидеть, кто и когда проводил тест на коронавирус. А один молодой разработчик в Кении создал программу по отслеживанию контактов в общественных автобусах, основываясь на денежных переводах через смартфон, которыми оплачивается проезд.

Как отмечает Der Spiegel, в Гане правительство получает данные о передвижениях граждан непосредственно от провайдеров телекоммуникационных услуг. С точки зрения Моредрека Чиби, это не означает, что инновации внедрялись за счёт пробелов в защите данных. По его словам, разработчиков всегда просят позаботиться не только о самом процессе, но и о защите информации. В то же время он признал, что если бы всё начали планировать раньше, можно было бы избежать многих рисков, и у некоторых инновационных технологий было бы больше пользователей: «Потому что защита данных также очень важна для принятия технологии. Тут Европа сделала многое более основательно».

Многие африканские страны, такие как Руанда, ЮАР, Кения и Нигерия, уже давно ведут активные разработки в сфере технологий. Правительства в этих странах создали для этого подходящие условия — например, обеспечили хорошую инфраструктуру и стабильный интернет. Кроме того, во многих африканских странах уже имелись интернет-технологии вроде приложений по телемедицине, на которые можно было опираться в дальнейших разработках. Также в Африке есть много хорошо образованных и готовых к экспериментам молодых программистов.

По словам Моредрека Чиби, проблема в том, что многие африканские страны зависят от иностранных инвесторов, поэтому средств зачастую не хватает. «Но мы видим, что многие инновации из Африки находят признание по всему миру — как например приложения по отслеживанию контактов. Их можно экспортировать и в Германию», — отметил эксперт африканского бюро ВОЗ по инновациям.

Он подчеркнул, что для технических фирм существует огромный потенциал и стимул вкладывать средства в Африку. Пока что это случается редко, потому что расходы на содержание персонала и логистику высоки, а большого спроса не наблюдается. К тому же в африканских странах есть проблемы с коррупцией. Но с новым поколением всё изменится, потому что африканская молодёжь ставит перемены выше личной выгоды, уверен Чиби.

По его мнению, пандемия коронавируса подтолкнула многих молодых людей в Африке к разработке и внедрению новых технологий. Раньше был распространён медицинский туризм: те, у кого были деньги и кто нуждался в операции, ехали во Францию или Индию. Во время эпидемии это стало невозможно, и тогда многие поняли: нужно позаботиться о собственной системе здравоохранения. Это стало для Африки сигналом к пробуждению, заключает Der Spiegel.