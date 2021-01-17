Возвращение «берлинского пациента»

17.01.2021, 23:06, Разное

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Как российские власти готовились к встрече с Навальным: полный список.

Вечером в воскресенье рейс политика Алексея Навального должен приземлиться в московском аэропорту Внуково. С августа политик находится в Германии, где проходил реабилитацию после отравления в Томске (отравление «Новичком» подтвердили эксперты ОЗХО). Многих это объявление шокировало: после выхода расследования The Insider, Bellingcat, CNN, Der Spiegel и ФБК (организация входит в список НКО, выполняющих функцию иностранного агента — ред.) события вокруг политика развиваются слишком стремительно, так что многие опасаются, что Навального задержат сразу после трапа самолета. «Новая» вспоминает, как российские власти готовились к возвращению Навального в Россию. Кажется, они пытались сделать все, чтобы политик не вернулся на родину: открывали новые уголовные дела, преследовали его сторонников, отказывались расследовать отравление и призывали на помощь «гвардию Захара Прилепина».

Массовка во Внуково

После объявления даты возвращения Алексея Навального в Россию многие активисты и пользователи соцсетей написали, что намерены поехать в аэропорт встречать политика, а сообщество «Команда Навального» в фейсбуке даже создала отдельную страницу для этого события. В первые несколько часов ей заинтересовались около тысячи человек, а уже на следующий день более пяти тысяч человек отметили, что заинтересованы в событии или пойдут на него.

Параллельно с этим пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш опубликовала в своем твиттере скриншот переписки из инстаграма с неизвестным студентом, в котором пишет, что в его вузе предлагают за деньги приехать во Внуково в воскресенье, чтобы собрать толпу. Подтвердить личность студента удалось русской службе Би-би-си: это оказался учащийся РГУ нефти и газа имени Губкина (он также рассказал, что позже сбор массовки отменили).

Встретить Навального в аэропорту призвала также партия писателя Захара Прилепина «За правду». Сторонники партии собираются вручить политику письменное предупреждение о том, что «при попытках подрыва конституционного строя с его стороны, Гвардия Захара Прилепина будет требовать его выдворения за пределы РФ или выдворит сама». По данным «Открытых медиа», к сторонникам Прилепина также готовы присоединиться активисты радикального движения SERB. SERB известны своими провокациями против оппозиционных политиков и активистов. В частности, во время одной из атаки SERB Навальный чуть не потерял зрение.

Недопустимость встреч в аэропорту

Власти решили квалифицировать встречу политика в аэропорту как «несогласованную акцию». Вечером в пятницу об предупредила Московская прокуратура на своем сайте. Кроме того, в ведомстве сообщили, что «пятнадцать лиц, призывающих к «участию в публичном мероприятии» получили предостережения о недопустимости нарушения закона». Как позже стало известно, представители полиции пришли к муниципальному депутату Тимирязевского района Юлии Галяминой, к муниципальному депутату района Зюзино Константину Янкаускасу, мундепу Печатников Сергею Власову, координатору московского штаба Навального Олегу Степанову и журналисту Федору Худокормову. Кроме того, в ночь с субботы на воскресенье в Петербурге задержали координатора штаба Навального Ирину Фатьянову и активиста Илью Гантварга. Их сняли с поезда, на котором они собирались ехать в Москву встречать Алексея Навального.

Помимо прокуратуры, встречу политика в аэропорту массовым мероприятием счел сам аэропорт Внуково. Аэропорт запретил журналистам снимать встречу Навального, объяснив отказ противокоронавирусными мерами. Как сообщили в пресс-службе Внуково изданию Sota Vision, из-за коронавирусной инфекции на территории аэропорта временно не проводятся «массовые мероприятия, в том числе организация деятельности средств массовой информации». При этом пресс-служба пообещала, что предоставит журналистам съемку пассажиров берлинского рейса.

Дело «Ив Роше». Замена условного срока на реальный

В четверг управление Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по Москве заявило, что предпримет «все действия по задержанию» политика Алексея Навального до решения суда о замене условного срока на реальный. Накануне стало известно, что политика объявили в федеральный розыск. При этом сделали еще 29 декабря прошлого года. Как заявили в ведомстве, 27 декабря силовики начали «первоначальные розыскные действия», потому что «осужденный уклоняется от контроля» уголовно-исполнительной инспекции.

ФСИН долгое время грозилась заменить Навальному условный срок по делу «Ив Роше» на реальный. В конце декабря один из сотрудников управления ФСИН по Москве даже потребовал от Навального явиться в филиал управления ФСИН «для регистрации» (сделать это следовало в девять утра, на следующий день после смски сотрудника ведомства). Во ФСИН предупредили, что, если политик этого не сделает, документы с требованием заменить условный срок на реальный передадут в суд.

Двенадцатого ФСИН исполнила свое обещание и обратилась в Мосгорсуд с требованием заменить условный срок политика Алексея Навального по делу «Ив Роше» на реальный. Симоновский суд рассмотрит представление ФСИН 29 января. Сам политик отмечал, что его условный срок закончился 30 декабря прошлого года.

Дело «Ив Роше» было возбуждено против братьев Алексея и Олега Навальных еще в 2012 году. Навальных обвиняли в том, что они обманом навязали косметической компании «Ив Роше» и «Многопрофильной процессинговой компании» свою фирму в качестве посредника при оказании транспортно-логистических услуг. Представители «Ив Роше» во время следствия отказались от обвинений. Тем не менее спустя два года суд приговорил Алексея Навального к 3,5 годам условно, а его брату назначили реальный срок.

Алексей и Олег Навальные. Фото: ТАССДавление на сотрудников ФБК

После отравления Навального, а также после выхода расследования о покушении, в РФ начали массово преследовать сотрудников ФБК. В пятницу Пресненский суд Москвы арестовал оператора Фонда борьбы с коррупцией Павла Зеленского до 28 февраля. Зеленского обвиняют в призывах к экстремизму (ч. 2 ст. 280 УК) из-за твитов о суициде журналистки Ирины Славиной. Зеленского задержали утром того же дня. В его квартире прошел обыск, позже подсудимый сообщил, что сотрудники полиции применяли к нему силу.

Ранее уголовное дело завели на юриста ФБК Любовь Соболь. Соболь 21 декабря также приехала к дому Кудрявцева после того, как Алексей Навальный сказал о разговоре с предполагаемым членом специальной группы оперативников ФСБ. Впоследствии Соболь задержали, но затем оштрафовали и отпустили. Юриста ФБК повторно задержали уже 25 декабря — тогда к ней в квартиру пришли с обыском и отправили на допрос в СК, она стала фигурантом уголовного дела о нарушении неприкосновенности жилища (ч. 2 ст. 139 УК). Свою вину Соболь отрицает.

В субботу Соболь сообщила, что в квартире Кудрявцева экспертно-криминалистический центр управления МВД обнаружил отпечатки пальцев Ольги Ключниковой, главы предвыборного штаба юриста ФБК. Накануне Соболь заявила, что в телефоне у Ключниковой обнаружили прослушку после того, как она вышла из-под административного ареста за «неповиновение сотруднику полиции» после задержания у дома Кудрявцева.

Новое уголовное дело

Реальный срок по уголовному делу девятилетней давности не единственное, что может ожидать политика в России. В конце декабря Следственный комитет сообщил о возбуждении против Навального нового уголовного дела — о мошенничестве в особо крупном размере. Политика обвиняют в совершении преступления по 4 части статьи 159 УК России, предусматривающей до 10 лет лишения свободы.

Как считает следствие, Навальный «совместно с иными лицами» потратил на личные цели более 356 млн рублей из 588 млн, которые собрали в качестве пожертвований и предназначались на цели фондов. По утверждению СК, Навальный приобретал на эти деньги имущество и материальные ценности, а также оплачивал расходы, в том числе отдых за границей. «Таким образом, собранные с жителей средства были похищены», — говорится в пресс-релизе ведомства. При этом в СК не обосновали, как они определили сумму «похищенного».

Отказ расследовать отравление

В субботу Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) коммуницировал жалобу на отказ возбуждать уголовное дело по факту отравления Алексея Навального. Позиция российских властей здесь довольно последовательная — его не заводят.

В РФ в возбуждении уголовного дела сначала отказывала, в частности, томская полиция (впоследствии суд признал отказ законным). Генпрокуратура заявляла, что «в результате экспертных исследований, проведенных на территории РФ, каких-либо отравляющих веществ не обнаружено». А в декабре на заседании президентского Совета по правам человека Владимир Путин: «Если человек чуть не умер, это не значит, что нужно по любому случаю открывать уголовное дело», добавив при этом, что проверка тем не менее проводится.

Уголовное дело о покушении на жизнь политика Алексея Навального требовали завести депутаты городского совета Новосибирска, Томские, Псковские, Петербургские депутаты, а также гражданские активисты. Напомним, что 6 октября ОЗХО подтвердила отравление Навального веществом из группы «Новичок». Ранее правительство ФРГ заявило, что три независимые лаборатории сообщили о наличии яда в пробах Навального. Примерно в это же время ФБК обратился в ФСБ с требованием возбудить дело о разработке химоружия из-за отравления Навального, позже ведомство в этом фонду отказало.

В РФ отравление политика до сих пор отрицают. В конце декабря пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что «ни Кремль, никто не может однозначно говорить о каком-то отравлении».

Высказывания пропагандистов

Российская пропаганда тоже всеми силами пыталась показать, что Алексею Навальному на родине будут не рады. К примеру, Владимир Соловьев на следующий день после объявления о возвращении Навального в Россию выпустил на своем канале семнадцатиминутный ролик с заголовком «”Крыша” Навального прохудилась. Что будет с "берлинским пациентом" после возвращения в РФ?», где назвал Навального «внутренним террористом».

— Шуточки кончились. Поэтому лоукостер «Победа» привезет группенфюрера, нет, гульфикфюрера, нет, донатофюрера, нет, простого диссидента. И все. Он аккуратненько с трапа сошел и наручнички. Не доходя до здания аэропорта. А дальше суд выберет меру пресечения. Поскольку очевидно, что [Навальный] имеет склонность к побегу и не усидит на жопе ровно, задержание, — так описывает Соловьев прибытие политика в Россию.

Возвращение Навального обсуждали на телевидении. К примеру, еще в декабре в эфире программы «Время покажет» политические эксперты обсудили статью The Sunday Times о второй попытке отравления Навального в омской больнице. Как говорит ведущий передачи Артем Шейнин, публикация «доводит ситуацию до абсурда». По его мнению, Алексей Навальный уже не сможет вернуться в Россию, так как здесь на него будут смотреть, как на человека, которого «три раза Новичком травили, да так и не отравили».

— Этой вещью обеспечивается невозвращение Навального. Навальный несколько раз сказал: «Я вернусь в Россию, я буду бороться». Сейчас Навальный прыгает, как кузнечик, здоровее всех живых. Пора бы вернуться. А [публикация] эта вещь показывает, что на него и дальше идет доход, — рассуждает в эфире Владислав Шурыгин, член изборского клуба, военный эксперт.

Многочисленные иски

Пока Навальный находился в Германии на реабилитации московские суды продолжали удовлетворять иски против политика. К примеру, 18 декабря Люблинский районный суд частично удовлетворил иск зятя премьер-министра Михаила Мишустина Александра Удодова о защите чести и достоинства оштрафовал политика Алексея Навального на 350 тысяч рублей.

Александр Удодов потребовал от политика 5000 тысяч рублей в январе 2020 года после того, как ФБК выпустил расследование о засекреченной недвижимости Мишустина. В расследовании фонда говорилось, что Удодов — бизнес-партнер сестры Мишустина Натальи Стениной. Впоследствии выяснилось, что Удодов с 2008 по 2020 год был женат на сестре премьера.

Кроме того, 26 августа, меньше, чем через неделю после отравления политика, арбитражный суд Москвы взыскал с Алексея Навального около 3,3 миллиона рублей за оплату адвокатов по иску от мясокомбината «Дружба народов». В такую сумму оценили работу адвокатов из адвокатского бюро «Падва и партнеры».

Фото: Влад Докшин «Новая»

Иск был подан из-за расследования о поставках продуктов для Росгвардии. В 2018 году Алексей Навальный выпустил расследование, в котором рассказывал, цены на одни и те же продукты для ведомства стали в несколько раз выше, чем в 2017 году. В это же время единственным поставщиком продуктов для Росгвардии стал крымский мясокомбинат «Дружба народов». После выхода расследования ведомство попросило засекретить свои госзакупки и оставить доступ к информации о них только для госорганов.

Примерно в эти же дни Арбитражный суд Москвы взыскал 88 млн рублей с Алексея Навального, Любови Соболь и Фонда борьбы с коррупцией по требованию бизнесмена Евгения Пригожина. Выплатить деньги политики и организация должны лично «повару Путина», поскольку он заключил договор уступки требования с истцом-компанией «Московский школьник». Суд удовлетворил иск «Московского школьника» еще в октябре 2019 года. Компания подала на Навального, Соболь и ФБК в суд из-за видео, в котором говорилось о причастности «Московского школьника» к отравлениям школьников и детсадовцев некачественными продуктами.

Из-за решения суда политик в июле объявил о ликвидации ФБК из-за невозможности выплатить долг. В конце сентября судебные приставы наложили арест на квартиру Алексея Навального в Марьино из-за иска «Московского школьника». В октябре из-за утверждений в адрес компании Пригожин также потребовал по 5 млн рублей с Навального и Соболь за причинение морального вреда.

Дело об оскорблении ветерана

Через несколько дней после отравления политика в конце августа Бабушкинский суд в Москве приостановил производство по уголовному делу в отношении политика Алексея Навального о клевете на ветерана (ч. 2 ст. 128.1 УК).

Производство решили приостановить из-за болезни политика, на тот момент, диагноз Навального был еще неизвестен, а родные и друзья политика добились его транспортировки в Германию. Вполне вероятно, что после возвращения Алексея Навального в Россию уголовное дело против него возобновят (если, конечно, не решат прекратить по какой-либо причине). Во ФСИН уже ссылались на статью в медицинском журнале The Lancet, написанную на основе материалов германской клиники Charite, чтобы заявить Навальный уже оправился от последствий «своей болезни».

Напомним, что дело о клевете (часть 2 статьи 128.1 УК) против Навального возбудили в середине июня после того, как политик назвал «продажными холуями» и «предателями» снявшихся в агитационном ролике телеканала RT в поддержку изменения Конституции. Поэтому по возвращению в России, ему вероятно придется столкнутся не только с уголовными процессами по «Ив Роше» и обвинению в мошенничестве, но и возобновлением уголовного дела о клевете.

Дарья Козлова

корреспондент «Новой»

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