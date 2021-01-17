Немецкая охрана доставила Навального к самолету на автомобиле с «мигалками»

17.01.2021, 23:02, Новости дня

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Немецкие полицейские решили проводить блогера Алексея Навального сразу к самолету, минуя здание аэропорта и журналистов, информирует ведущий радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов.

«Немецкая полиция проводит Навального к самолету, минуя журналистов и провожающих. Чем ответят их российские коллеги? Тоже мимо?» – написал журналист в своем Telegram-канале со ссылкой на Deutsche Welle.

Журналист сообщает, что Навального и его жену Юлию регистрировали на рейс сотрудники федеральной полиции, принеся паспорта супругов в специальном черном ящике.

При этом Telegram-канал «Mash» сообщил, что в Германии Навального привезли к самолету на черной ауди с мигалками. «Также в сопровождении вторая правительственная машина и экипажи полиции», – говорится в сообщении. Отмечается, что посадка идет, часть пассажиров уже внутри, некоторые журналисты выходят в прямой эфир, однако Навальный на борт пока не поднимался.

«Навального вывозят как высокотоксичный материал. Каковым он и является, собственно», – сообщил по этому поводу у себя в Twitter политолог Алексей Мухин.

Напомним, стало известно, что Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) объявила Алексея Навального в федеральный розыск за два дня до окончания его испытательного срока по делу «Ив Роше». Не исключено, что Навального могут задержать по прибытии в Россию. При этом юрист Илья Ремесло предположил, что Навальный решил вернуться в Россию, так как понял, что в Германию может поступить запрос на его выдачу, и это поставит в неудобное положение его немецких и иных покровителей.

В свою очередь политолог Павел Данилин в комментарии газете ВЗГЛЯД говорил, что Навальный примерно с 15 октября не имеет особых медицинских оснований для нахождения за границей. Ему необходимо вернуться в Россию для участия в судебном процессе по делу о клевете на ветерана Игната Артеменко, отмечал Данилин. По словам эксперта, в противном случае блогеру грозит замена условного срока на реальный.

В августе прошлого года московская прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении блогера Алексея Навального о клевете на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко.