Россиянина с затонувшего у берегов Турции сухогруза спасли в Черном море

17.01.2021, 23:02, Новости дня

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Среди шести спасенных членов экипажа сухогруза «Арвин», затонувшего в Черном море, есть россиянин, сообщила пресс-атташе посольства РФ в Турции Ирина Касимова.

Касимова сообщила, что «по официальным данным турецких властей», в экипаж входили 10 граждан Украины и двое россиян. Один из российских граждан – старший техник судна Николай Кринов – сейчас «находится в госпитале города Бартын, состояние стабильное, угрозы жизни нет». Судьба второго россиянина «остается неизвестной». Кринов, которого в больнице посетили сотрудники посольства, сообщил, что сухогруз затонул «из-за плохих метеоусловий».

Кринову «оказана консульская помощь, приобретены предметы первой необходимости». Кроме того, украинским морякам оказано содействие по установлению связи с родственниками, передает РИА «Новости».

Как сообщил источник ТАСС, «шесть членов экипажа по-прежнему числятся пропавшими без вести». При этом «поисково-спасательная операция приостановлена по причине неблагоприятных погодных условий и наступления темного времени суток».

Напомним, в Черном море у берегов Турции затонул сухогруз украинской компании. Сообщалось, что подтверждена гибель одного человека, шестеро спасены. Информации о национальности погибшего на данный момент нет.