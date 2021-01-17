 

У здания парламента Мичигана собралась вооруженная толпа

17.01.2021, 23:02, Новости дня
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В Ленсинге десятки вооруженных американцев собрались у здания парламента американского штата Мичиган, сообщают СМИ.

Периметр вокруг здания оцеплен полицией, но попасть на находящуюся рядом лужайку можно без ограничений. Неподалеку стоят джипы и броневики с бойцами нацгвардии, в небе барражируют вертолеты. Обстановка спокойная, хотя десятки собравшихся демонстративно носят стрелковое оружие – владение им разрешено в Мичигане, передает РИА «Новости» со ссылкой на MSNBC.

На прошлой неделе как минимум 300 сторонников действующего президента США Дональда Трампа ворвались в здание Конгресса в Вашингтоне. В ходе протестов погибли четыре человека. В Вашингтоне ввели режим ЧС продолжительностью 15 дней, который затронет церемонию инаугурации Байдена, запланированную на 20 января.



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