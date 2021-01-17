Приговор Азату Мифтахову вынесут 18 января

17.01.2021, 22:12, Разное

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Что надо знать о деле аспиранта МГУ? Объясняет «Новая».

18 января вынесут приговор аспиранту МГУ и анархисту Азату Мифтахову по делу о разбитом окне офиса «Единой России». Помимо него по делу проходят еще двое левых активистов — Елена Горбань и Андрей Ейкин.

Прокурор потребовала признать их виновными по обвинению в хулиганстве по мотивам политической ненависти. Гособвинитель запросила для Мифтахова шесть лет колонии и условные сроки для Горбань и Ейкина.

Дело Мифтахова получило широкий общественный резонанс, в его поддержку выступили сотни студентов, аспирантов и профессоров российских и зарубежных вузов. Сторонники Мифтахова требуют его освобождения.

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