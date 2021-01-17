Республиканец назвал импичмент Трампа политической местью

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17.01.2021, 22:08, Новости дня
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Сенатор-республиканец Линдси Грэм назвал неконституционным актом политической мести попытку сената вынести импичмент президенту США Дональду Трампу, отметив, что процедура подтолкнет к разделению народа.

Сенатор написал письмо лидеру демократов в сенате Чаку Шумеру, в котором призвал того отклонить статьи импичмента, когда они поступят в палату, передает РИА «Новости».

«Сейчас вместо того, чтобы своим первым действием в качестве лидера большинства начать национальное исцеление, которого страна так жаждет, вы добиваетесь мести и политического возмездия», – говорится в письме.

По словам сенатора, импичмент Трампа существует, чтобы защитить страну от ущерба, который действующий президент может нанести, если останется в должности, а не чтобы «оправдывать политическое недовольство» после того, как президент покинул пост.

«Лидер Шумер, проводить представление в виде импичмента бывшему президенту – это неблагоразумно и неконституционно», – написал Грэм.

Он задал вопрос, стоило ли республиканцам, когда они удерживали большинство в обеих палатах конгресса США, вынести импичмент экс-президенту Бараку Обаме и запретить ему занимать должность в будущем за его реакцию на инцидент в Бенгази, и стоит ли демократам, которые сейчас лидируют в обеих палатах, отстранять чиновников из администрации Трампа от будущих должностей просто потому что «им кажется, что они могут».

«Попытка сената отстранить президента, который больше не занимает этот пост, от должности в будущем будет неконституционным актом политической мести, а не справедливым конституционным действием для защиты страны путем отставки действующего президента», – написал Грэм, отметив, что импичмент лишь подтолкнет к разделению народа.

В среду импичмент Трампу из-за подстрекательства к мятежу прошел голосование в Палате представителей. Пелоси подписала обвинительное заключение в рамках процедуры импичмента. При этом процедуру импичмента, вероятно, не удастся завершить до инаугурации Джо Байдена.

На прошлой неделе сторонники Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в поддержку американского лидера, ворвались в Конгресс, сорвав утверждение итогов всеобщих выборов. В ходе протестов в Вашингтоне погибли четыре человека, одна из женщин погибла после выстрела сотрудника полиции Капитолия. Кроме того, в результате стрельбы в Капитолии погибла ветеран ВВС США Эшли Бэббитт. В связи с беспорядками в Вашингтоне ввели режим ЧС продолжительностью 15 дней, который затронет церемонию инаугурации Байдена, запланированную на 20 января. Позже Конгресс США на фоне беспорядков в Капитолии и комендантского часа в Вашингтоне все же утвердил избрание Байдена новым американским президентом.



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