Шендерович: Самолет хоть где-то посадили, а не грохнули под плохие метеоусловия

17.01.2021, 21:50, Новости дня

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Давайте скажем мудакам спасибо, что этот самолет хоть где-то посадили, а не грохнули под плохие метеоусловия. Какой-никакой, а повод для радости: на кремлевском донышке осталось немного мозга.

Источник: Виктор Шендерович / Facebook

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