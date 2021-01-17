Amnesty International признала Алексея Навального узником совести

17.01.2021, 21:25, Новости дня

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Российские власти должны немедленно и безоговорочно освободить известного кремлевского критика Алексея Навального, задержанного через несколько минут после того, как он прибыл в московский аэропорт Шереметьево из Берлина, заявила сегодня Amnesty International.

Оппозиционер выздоравливал в столице Германии после отравления в Сибири в августе.

– Арест Алексея Навального является еще одним доказательством того, что российские власти пытаются заставить его замолчать. Его задержание лишь подчеркивает необходимость расследования его утверждений о том, что он был отравлен государственными агентами, действовавшими по приказу самого высокого уровня, – заявила директор московского офиса Amnesty International Наталья Звягина.

– Российские власти ведут беспощадную кампанию против Навального. Пока он выздоравливал в Германии, Федеральная служба исполнения наказаний России потребовала, чтобы он немедленно явился к сотруднику службы пробации или попал в тюрьму за нарушение уголовного наказания, не связанного с лишением свободы, которое было основано на политически мотивированных обвинениях. Сейчас он арестован “за неоднократные нарушения испытательного срока.

Власти отнеслись к приезду Алексея Навального как к полномасштабной операции по обеспечению безопасности: сотни полицейских были вызваны в аэропорт Внуково, арестованы и вытеснены сторонниками Навального на мороз -20°C. Они даже не остановились на перенаправлении рейса в другой аэропорт, Шереметьево.

Все сторонники Навального и журналисты, задержанные в московском аэропорту Внуково, должны быть немедленно и безоговорочно освобождены. Их единственное преступление-это желание поприветствовать Алексея Навального или прикрыть его приезд в Россию.