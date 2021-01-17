Сотрудники полиции задержали Навального в аэропорту Шереметьево

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17.01.2021, 21:20, Разное
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Самолет авиакомпании “Победа” с блогером приземлился в аэропорту в 20:13 по московскому времени. На паспортном контроле Навальный был задержан сотрудниками полиции.

Ранее в управлении Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по Москве сообщили, что намерены задержать Навального по прибытии в столицу. С 29 декабря он находится в розыске за многократные нарушения испытательного срока.

В ведомстве напомнили, что осужденный на условный срок блогер находится на учете, ему назначен испытательный срок – он обязан являться на регистрацию в органы ФСИН не реже двух раз в месяц. Однако последний год Навальный не явился на регистрацию минимум шесть раз.

“Задержание гражданина Навального проводилось на основании вынесенного 29 декабря 2020 года постановления начальника УФСИН России по г. Москве, в соответствии с которым осужденный был объявлен в розыск за систематические нарушения условий испытательного срока с предписанием о принятии мер к его задержанию при установлении местонахождения”, – сообщает УФСИН по Москве.

Адвокат Навального был ознакомлен с постановлением об объявлении его клиента в розыск. “А также с представлением, направленным уголовно-исполнительной инспекцией УФСИН России по г. Москве в Симоновский районный суд г. Москвы, об отмене условного осуждения и исполнении наказания, назначенного приговором”. – сказано в сообщении УФСИН.

Дальнейшую меру пресечения Навальному определит суд. До решения суда он будет находиться под стражей.

В конце декабря 2020 года в отношении скандального блогера было возбуждено еще одно уголовное дело. Его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ). Предусмотрено наказание до 10 лет лишения свободы. В Следственном комитете России полагают, что Навальный собрал 588 миллионов рублей пожертвований, из которых 356 миллионов потратил на личные цели.

Напомним, что Навальному стало плохо 20 августа во время перелета в Москву. Жизнь блогеру спасли омские врачи. Они смогли стабилизировать состояние пациента, после чего его вывезли в Германию.

В Берлине заявили, что нашли в организме Навального отравляющие вещества из группы “Новичок”. Доказательств этому представлено не было, от сотрудничества с Москвой Берлин уклонился.



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