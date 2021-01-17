СМИ назвали назначение Нуланд курсом на ухудшение отношений с Россией

17.01.2021, 21:14, Новости дня

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Назначение Виктории Нуланд на должность заместителя госсекретаря может быть сигналом того, что правительство избранного президента США Джо Байдена не готово идти по пути улучшения отношений с Москвой, пишет The National Interest.

По мнению издания, назначение Нуланд на должность замгоссекретаря США являются для РФ знаком, что шансы на сближение Вашингтона и Москвы при администрации Байдена сокращаются. Об этом информирует РИА «Новости».

The National Interest отмечает, что Нуланд одобряла политику Барака Обамы в отношении Украины и России. Авторы статьи считают, что назначение Нуланд на должность понравилось Киеву, ведь она поддерживала протесты на Майдане в 2014 году: раздавала еду митингующим, встречалась с новым правительством Украины.

Напомним, избранный президент США Джозеф Байден выдвинул кандидатуру бывшего главного чиновника Госдепа по РФ и странам бывшего СССР Виктории Нуланд на пост замгоссекретаря по политическим вопросам.

Нуланд работала помощником госсекретаря по вопросам Европы и Евразии. Это включало и решение вопросов, связанных с Россией. Кроме того, она была официальным представителем Госдепа, постпредом при НАТО. В январе 2018 года она была назначена гендиректором вашингтонского Центра новой американской безопасности. В 2019 году Нуланд выступила на слушаниях в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США и предложила «болезненные санкции» против России.