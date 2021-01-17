 

Синоптик спрогнозировал Москве «дно холода»

17.01.2021, 21:14, Новости дня
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В понедельник в Москве наступит «дно холода» – самые холодные сутки за последние четыре года, а уже к выходным ожидается оттепель, сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, со вторника холод начнет отступать. Во вторник в ночь на крещение пасмурно без осадков, температура от минус 19 до минус 21 в Москве и от минус 18 до минус 23 в области. Днем местами снежно, температура поднимется от минус 13 до минус 15 в Москве и от минус 12 до минус 17 в Подмосковье, передает РИА «Новости».

Он отметил, что в среду ночью местами небольшой снег, минус 16-18 в Москве и минус 15-20 в Подмосковье. Днем благодаря антициклону солнечно, без осадков, потепление до минус 9-11 в Москве и до минус 8-13 в области.

Антициклон сохранится в четверг, благодаря чему ожидается переменная облачность, без осадков, минус 16-18 город, минус 15-20 Подмосковье. А уже в пятницу москвичей ожидает снег, ночью от минус двух до минус семи, днем около нуля, отметил метеоролог.

При этом Тишковец подчеркнул, что сильные снегопады в Москве не предвидятся, однако перед потеплением снежный покров прибавится еще на несколько сантиметров.

Ранее стало известно, что в Москве за сутки выпала почти треть месячной нормы осадков. Синоптики спрогнозировали на воскресенье в столице облачную погоду и снег, а также мороз до минус 20 градусов.



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