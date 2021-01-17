Мнение: Юбилей операции “Буря в пустыне”

17.01.2021, 21:02, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Военный историк Илья Топчий о юбилее операции "Буря в пустыне" – первой крупной войны поздневашингтонского мироустройства.

30 лет началу операции "Буря в пустыне".

30 лет назад, 17 января 1991 года, началась операция "Буря в пустыне". Военная кампания коалиции западных и заливных государств во главе с США против Ирака, приведшая в итоге к цепи событий, переформатировавших целый регион и приведших к нынешнему положению вещей.

Она включала в себя два этапа: воздушную кампанию (бомбовые и ракетные удары) и сухопутное наступление, совмещенное с продолжавшимися авиационными и ракетными ударами.

Ей предшествовали 5,5 месяцев (с 2 августа 1990 года по 16 января 1991 года) переброски и сосредоточения коалиционных войск на театре военных действий (ТВД) в ходе операции "Щит пустыни".

В процессе указанной операции, коалиция сосредоточила на ТВД до 1128 тысяч военнослужащих (в том числе 850 тысяч американских) – из них 842 тысячи в составе сухопутных войск, – 8600 танков, свыше 7700 артиллерийских систем (в том числе САУ и РСЗО), 2780 самолетов, 300 кораблей 9в том числе 7 авианосцев и 2 линкора).

По некоторым данным, это даже заниженные показатели. В дальнейшем, эти значения в пропагандистских целях нередко преуменьшались.

Сами авиаудары, в действительности, начались ещё вечером 16 января 1991 года. В ночь на 24 февраля, после 38 суток воздушной кампании, началась наземная операция. Более чем полумиллионная группировка сухопутных войск коалиции (в основном опять-таки американских) перешла в наступление, при этом главные силы нанесли удар не прямо по Кувейту, где их ждали иракские генералы, а совершили глубокий обход западнее, через пустыню, пользуясь преимуществами спутниковой навигации.

За сто часов свирепых боев иракцы были разгромлены. Обойдя с фланга, американские войска разгромили иракцев в серии боев (в том числе в последнем пока в мировой истории знаменитом танковом сражении "у 73-го Истинга" – 73 градуса восточной долготы). Разрезав иракские боевые порядки надвое, они часть войск окружили и пленили в Кувейте и к северо-востоку от него, часть – отбросили в Басру. Наступая, войска коалиции вышли на рубеж Ан-Наджаф – Евфрат – Басра, заняв до 20% территории Ирака.

Потери составили около 300 убитыми, несколько сотен – ранеными. Было взято от 60 до 70 тысяч пленных. Оказалось подписано перемирие (соглашение о прекращении огня).

В ночь на 2 марта 1991 года иракцы попытались нарушить перемирие и прорваться из осажденной Басры, но, потеряв три тысячи человек, откатились. После подписания соответствующих соглашений, американцы и прочие войска коалиции ушли из Ирака. Страну ждали десятилетия санкций и новой войны.

Можно долго говорить о различных аспектах данной войны. Сделаю лишь несколько заключительных ремарок.

1. Впоследствии победа эта в значительной мере приукрашивалась в западных СМИ: масштабы иракского участия кратно преувеличивались. Говорилось, например, о миллионной армии Саддама Хуссейна (и даже полуторамиллионной), разгромленной в той войне. Притом, что 19-миллионное государство. раздираемое внутренними противоречиями и ослабленное недавней восьмилетней изнуряющей войной против Ирана, выставить столько не могло просто физически.

2. Также говорилось об от 25 до 50 тысячах убитых иракских солдатам в процессе войны, получившей также наименование "Первой заливной".

3. В действительности, американские высшие политические и военные круги оперировали совершенно иными значениями в отношении оценок потенциала иракских вооруженных сил (ВС). Так, в отчете Конгресса, сделанном в апреле 1992 года, фигурировала совершенно четкая цифра: 183 тысячи иракских военнослужащих "в зоне боевых действий". Джон Хейденрих, штатный аналитик РУМО (Разведывательного Управления Министерства Обороны США), весной 1993 года также назвал не слишком выдающиеся значения: не более 300 тысяч всего, в том числе, возможно, менее 200 тысяч военнослужащих в районе БД на юге Ирака. Все эти данные были благополучно опубликованы ещё четверть века назад, в 1995 году.

4. Не менее интересна картина с задействованным танковым парком иракских ВС (официально коалиционные силы уничтожили как минимум 3400-3500 иракских танков). Дело в том, что с конца 1950-х годов Ираку в сумме было поставлено чуть больше 4000 танков советского и китайского производства. Примерно 600-700 машин безвозвратно он потерял в войне с Ираном, часть оказалась списана по различным причинам. Соответственно, больше двух тысяч танков в составе южной группировки иракских войск не могло быть просто физически.

5. В реальности, во время вторжения Ирака в Кувейт в августе 1990 года в составе от 100 до 120-тысячной группировки иракских ВС, было лишь порядка 850 танков. пропорционально к реально задействованным силам во время "Бури в пустыне", это давало примерно полторы тысячи машин в зоне боевых действий. И далеко не все из них были уничтожены.

6. Аналогично с боевыми потерями личного состава. По-видимому, в действительности в боях Ирак потерял максимум несколько тысяч убитыми и ранеными, не считая пленных (возможно, даже меньше). Многие просто разбежались (дезертировали). Для примера: во время воздушной кампании 1998 года (известной, как "Лис в пустыне"), пусть даже гораздо менее интенсивной, иракцы признали только 62 убитых.

7. Сам Ирак на момент операции "Буря в пустыне" представлял собой государство с населением 19 миллионов человек. Четыре миллиона из них составляли нелояльные (и формально отложившиеся) курды на севере. Из оставшихся 15 миллионов 9-10 миллионов насчитывало также нелояльное шиитское большинство на юге. Отчего боеспособность иракских сил оставалась под вопросом, а после поражения по всему иракскому югу вообще начались восстания, чуть было не разрушившие страну и с трудом подавленные.

8. В действительности, коалиционные силы во главе с США обладали не только подавляющим качественным, но и кратным количественным превосходством. Вашингтону требовалась безусловная военная победа под финал Холодной войны против СССР. В виде жертвы, среди прочих причин, был выбран Ирак.

https://schneider-krieg.livejournal.com/46314.html – цинк

И немного арта. Это была именно та война, с помощью которой США закрывали вьетнамский гештальт и формировали новый миф о непобедимости американской армии, который просуществовал практически 20 лет после "Бури в пустыне", начав трескаться уже в 10х годах, когда интервенции в Афганситан и Ирак дали совсем не те результаты, на которые рассчитывали. Но это было позже. На дворе был 1991-й год, советский блок распадался и казалось, конец истории был не за горами.

—