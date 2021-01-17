Навального задержали на паспортном контроле в аэропорту Шереметьево

17.01.2021, 21:00, Новости дня

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Российского оппозиционера Алексея Навального 17 января задержали в аэропорту Шереметьево. Это видно из трансляции “Дождя”, которую ведет телеканал в прямом эфире.

Навальный ушел с полицейскими без своего адвоката и супруги Юлии.

Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш на своей странице в Twitter заявила, что его попросили “куда-то пройти для уточнения обстоятельств пересечения государственной границы”.

Алексея просят куда-то пройти для «уточнения обстоятельств пересечения государственной границы» pic.twitter.com/Kh6xun3pv2

— Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) January 17, 2021

В пресс-службе Федеральной службы исполнения наказаний по Москве заявили “ТАСС”, что Навальный, объявленный в розыск за нарушения условий наказания по делу “Ив Роше”, задержан в аэропорту Шереметьево.

По информации ведомства, 17 января в аэропорту Шереметьево сотрудниками отдела розыска оперативного управления УФСИН России по Москве задержан осужденный к условному наказанию Навальный, который с 29 декабря 2020 года “находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока”.

Дальнейшую меру пресечения Навального определит суд. До решения суда он будет находиться под стражей, отметили в УФСИН.

13 января Навальный заявил, что чувствует себя почти здоровым, а потому готов возвращаться в Москву и уже купил билеты на рейс компании “Победа”. В тот же день стало известно, что с 29 декабря 2020 года он находится в федеральном розыске в России. Федеральная служба исполнения наказаний РФ заявила, что “предпримет все действия” по задержанию оппозиционера. СМИ запретили снимать прилет Навального во Внуково. 17 января самолет с Навальным на борту приземлился в аэропорту Шереметьево.

Навальный с августа 2020 года проходил лечение и реабилитацию в Германии. Самолет, на котором он летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске 20 августа из-за ухудшения состояния политика. Навальный вначале находился в больнице в Омске, а 22 августа его доставили в берлинскую клинику “Шарите”.

Немецкое правительство 2 сентября сообщило, что в организме Навального нашли следы вещества, похожего по составу на “Новичок”. Биологический материал, отобранный у политика, исследовала специальная лаборатория вооруженных сил Германии. Факт отравления Навального ядом из группы “Новичок” подтвердили также лаборатории во Франции и Швеции.

Навальный был в коме 18 дней. 22 сентября политика выписали из клиники.

В министерстве иностранных дел РФ сказали, что заявления об отравлении Навального не подкреплены фактами. Глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин утверждал, что на момент вылета в Германию следов яда в организме политика не было.

30 октября адвокаты Навального обратились в ЕСПЧ из-за отказа российских следователей возбуждать уголовное дело из-за отравления политика. Адвокат Навального Ольга Михайлова рассказала, что жалоба была подана в ЕСПЧ 21 августа. Позже юристы внесли в нее дополнения.

По словам Михайловой, адвокаты требовали, чтобы суд признал нарушение со стороны России ст. 2 Европейской конвенции по правам человека (право на жизнь).

14 декабря было обнародовано расследование Bellingcat, The Insider, CNN и Der Spiegel, в котором сообщалось, что Навального отравила группа сотрудников ФСБ. По данным расследователей, это была вторая за два месяца попытка отравления – при первой, в июле 2020-го, пострадала жена оппозиционера Юлия. Политик сказал, что знает имена отравителей. Оппозиционер подчеркнул, что считает покушение на себя террористическим актом, организованным ФСБ по приказу президента РФ Владимира Путина.

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