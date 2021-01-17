Анестезиолог развеял популярные мифы о наркозе

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17.01.2021, 20:54, Новости дня
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Заведующий отделением анестезиологии и реанимации городской клинической больницы № 52 Александр Калмыков развеял популярные мифы о наркозе, отметив, что страхи пациентов перед операциями беспочвенные.

«Есть такая шутка, что пациент спрашивает: действительно наркоз отнимает пять лет жизни и отдает их анестезиологу? А он отвечает: 140 лет живу, но первый раз слышу», – сказал врач радиостанции «Говорит Москва».

По его словам, мнение о том, что препараты для общей анестезии сокращают жизнь является мифом. Калмыков объяснил, что те же лекарства применяют и в других областях медицины, и они просто не могут «отнимать годы жизни». Анестезиолог также отметил, что пациенты зря боятся проснуться во время операции, сравнив состояние людей под наркозом с полетом на самолете. Он пояснил, что приборы контролируют глубину анестезии, то есть концентрацию ингаляционного или внутривенного анестетиков. «Пациент не может проснуться, если этого не захочет доктор. Бывают истории, когда пациент проснулся уже в конце операции, когда накладывают повязку», – добавил Калмыков.

Кроме того, врач назвал применение общего наркоза неопасным, заверив, что риск умереть в результате анестезии составляет 1 случай к 200 тыс. плановых операций.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников опроверг распространенные мифы о вреде кофе, отметив, что этот напиток способен предотвратить рак печени.



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