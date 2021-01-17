Мнение: Абьюз в шкатулке

17.01.2021, 20:34, Разное

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Советы, как распознать манипулятора, газлайтера и абьюзера, очень популярны у девушек.

Но причина такой популярности – не стремление к защите.

Абьюзеры ни за кем не охотятся, не выслеживают, не ловят и не удерживают. И это самое обидное для девушек.

Именно это они и называют абьюзом, газлайтингом и манипуляторством – равнодушие.

Книги и сайты про абьюзеров нужны для того, чтобы в нелюбви мужчин разглядеть специальный умысел, охоту и завоевание.

Только ради кормления своей короны девушки собирают признаки того, что равнодушные мужчины ими манипулируют.

Не просто их не замечают или тяготятся, а имеют намерение их захватить и подчинить.

Статьи о манипуляциях потому и популярны, что это очень питательно для короны: считать, что тобой манипулируют, а не просто забили болт.

Прочитайте “признаки абьюза” в Сети.

Это всегда признаки плюсующего партнера.

Игнорирует твои просьбы, грубо отвечает, забывает поздравить, опаздывает, невнимателен, придирается к словам, высмеивает, хочет выставить тебя глупой, флиртует с другими при тебе, не предлагает ничего серьезного.

Все признаки “абьюзеров” описывают мужчину, который равнодушен или даже раздражен липкостью девушки. Может быть он и отрицает это на ее прямой вопрос, но не потому что он газлайтер, а потому что ему совестно и жалко ее. А если он и признается в том, что она ему не нужна, девушка тоже считает это абьюзом.

Такие девушки собирают в анти-шкатулку все грубые слова, все обидные поступки, а потом, хоба, и превращают анти-шкатулку в шкатулку одним движением руки, открыв книжку или сайт про абьюзеров.

Мужчина остался такой же сволочью как и был, а вот она из ненужной тетки вдруг превратилась в очень нужную, которую абьюзят, чтобы подавить ее волю и присвоить, чтобы по-каннибальски сожрать, чтобы ее снасильничать.

Насилие в сто раз приятней безразличия, если речь идет о том, кто очень нравится.

Это такое облегчение, такой яркий солнечный свет в окошке – знать, что ты ценная, значимая, важная, и мужчина не плевать на тебя хотел, а просто АБЬЮЗЕР.

Абьюзеры – женский фетиш, потому что благодаря этому можно считать влюбленным любого мужчину.

Самый равнодушный мужчина благодаря этому превращается в охотника за Сокровищем.

Он просто извращенец, он садист и подонок, поэтому его любовь выглядит как безразличие. Но это любовь, это признание твоей важности и твоей нужности. Не сомневайся в этом ни одной минуты. И если ты чувствуешь себя как пустое место, именно в этом цель абьюзера, именно это его способ присвоить тебя.

От абьюзера нужно уходить, чтобы спасти себя.

Но уйти ты обязательно должна с чувством, что ты Сокровище, которое хотели сломить и подчинить, чтобы сделать своей.

Как Кощей Бессмертный украл Василису Прекрасную и абьюзил ее в темнице.

А ты еще прекрасней, поэтому абьюзит тебя почти каждый мужчина, который тебе приглянулся.

Нельзя дать абьюзеру шанс пошатнуть твою корону.

Ты смотришь на коллегу, а он отворачивается?

Несчастный газлайтер, хочет сделать вид, что не видит твоего взгляда, хочет, чтобы ты смотрела чаще и больше.

Ты пишешь ему вечером, а он не открывает твое сообщение и делает вид, что не видит?

Вот и доказательство его газлайтинга и его намерений. Он хочет сломать тебе самооценку, чтобы потом просто “взять тебя тепленькую” без твоего сопротивления.

Ни в коем случае не сомневайся в себе, смотри на него свысока. Злится? Еще одно доказательство.

Конечно тебе лучше уйти из абьюзивных отношений с ним.

“Уход” – это самое главное.

Уйти очень важно, особенно когда абьюзер и не догадывается, что с ним какие-то отношения.

Уходя, можно унести свою подросшую корону в новую жизнь. К новым победам и чудесам.

Это теперь твой опыт. Ты можешь кормить этим “самооценку”, вспоминая, как тебя абьюзили мужчины, а ты не сдалась, ты бросила их и ушла.

Не было равнодушных парней, к которым ты липла, были абьюзеры, которые стремились тебя присвоить.

Вот отрывок из книги известного “специалиста по абьюзу”, по первой же ссылке в поисковике.

“Бывает ли абьюз без обесценивания?

«Можно ли назвать моего мужчину абьюзером, если он никогда не обесценивал меня, а наоборот, говорит, что я красивая?»

Сталкиваюсь с тем, что многие понимают обесценивание как критику внешности и способностей. Обесценивание — многолико! Это не только фырканье в адрес вашей фигуры, сексуальных умений, ума и т. д. Это и множество других проявлений. Приведу примеры — и скажите, разве это не обесценивание?

— «Любовник пригласил меня на уикенд в другой город. В отеле оказалось, что для себя он забронировал люкс, а для меня — стандарт. Я была обескуражена, почувствовала себя какой‑то дешевкой».

— «Когда он заезжал за мной, переднее сиденье авто было всегда чем‑то завалено. Он начинает лениво все это убирать, а я как дура стою и думаю: если человек меня ждал, разве он не мог освободить сиденье раньше?»

— «Когда я хочу приготовить какое‑то особенное блюдо и порадовать мужа, он словно специально приходит, перекусив где‑то, и отказывается от моей еды. Чувствую и себя, и свою еду отвергнутыми. А ведь старалась как лучше…»

— «У нас часто бывает: подойду, обниму его — а он стоит руки по швам, и будто не догадывается, что я жду ответного объятия. В такие моменты чувствую себя навязчивой, нелюбимой».

Словом, абьюз — это и есть сплошное обесценивание в разных формах. Без обесценивания абьюза не бывает.

Обесцениванием — тем или иным — человек указывает вам «ваше место», демонстрирует то, что не считается с вами, вашими желаниями, границами, достоинством”.

Разберите эти примеры, друзья.

Слово “обесценивание” – пример того, как содержимое из анти-шкатулки переходит в шкатулку.

То есть из признаков нелюбви становится признаками абьюза.

“Не ценит меня” – это хоть и обвинение, но все-таки констатация низкой значимости.

А вот “обесценивание” это нечто другое.

Это специальное и сознательное лишение ценности того, что на самом деле ценно.

Мы всегда говорим, что нельзя обесценивать большие фигуры, нельзя обесценивать чужие вложения. И когда вы говорите, что некто вас обесценивает, вы имеете в виду, что ваша фигура для него велика, а он намеренно имитирует вашу низкую ценность, внушает вам, что вы стоите мало.

А значит делает это человек только с одной целью: сбить вам цену, чтобы купить вас дешевле.

У него нет ресурсов платить за вас адекватную цену, ведь вы достоины поклонения и больших вложений. И если вы знаете себе цену, вы на меньшее не согласитесь. А вот если вашу цену сбить, если снизить вашу самооценку, вас можно будет присвоить за бесценок.

Вот основная идея всех книг об абьюзерах.

И это самая сладкая песня из всех, которые слушала корона.

Даже ария Мертвого Жука звучит совсем иначе, если считать это манипуляцией.

Из вас хотят получить больше любви, поэтому прибедняются.

Надо ли говорить, что уйти от такого “абьюзера”, думая, что он хочет присвоить, невозможно?

Обычно, как бы ни уходили “жертвы”, они все равно остаются намертво прилеплены.

Они ушли, но годами живут в обнимку с большой фигурой, думают о ней, говорят о ней, вспоминают ее и сливают ей свою энергию.

Пока они не осознают, что это был не абьюз, не манипуляции, это была их навязчивость и досада второй стороны, они не смогут отлепиться.

Если вы последите за теми, кто “ушел от абьюзера”, вы увидите, что часть таких людей не смогли отлипнуть и посвятили “борьбе” жизнь, делясь и делясь своим опытом, часть прилипли к новому абьюзеру, а часть пришли к выводу, что отношений им вообще не нужно.

Это не случайно. Физически можно перестать общаться с бывшим плюсом, которого вы считаете манипулятором, а вот убрать из поля его фигуру, нет.

Выйти из дисбаланса можно только одним способом – осознать плюс партнера, по-настоящему осознать его плюс, без иллюзий о том, что это манипулятор, пытавшийся вас сожрать.

В этом случае, пока не поздно, вы можете начать вести себя так, что плюс к вам снизится, ваша значимость вырастет, а если уже поздно, отстать от человека и закончить историю.

Плюс – это отсутствие влечения, отсутствие намерений по отношению к вам.

Когда вы осознаете, что вы совсем не нужны, ваш фокус перестает держаться на фигуре. Вы видите закрытую дверь, совсем закрытую, и если вам удается поправить локус контроля и понять, что ломиться в дверь и сидеть под ней в ожиданиях – это себя не уважать, фигура плюса начинает стремительно уменьшаться. Вы не сможете держать фокус на том, кто отвернулся от вас. У вашего фокуса не хватит клея.

Увидеть закрытую дверь и опереться на самоуважение – все, что нужно, чтобы отлепиться.

Но очень сложно или даже невозможно отлепиться, когда дверь на самом деле открыта, когда человек реально любит вас, или когда вам кажется, что он вас хочет, что у него есть намерения манипулировать вами. Как бы вы ни демонизировали его, ни обматывались зеленым виноградом, но, если большая фигура горяча, вы не отлепитесь.

А если вы не можете отлепиться от фигуры, у вас всего три дороги. Пытаться вернуться назад, попробовать заменить лицо этой большой фигуры на чье-то другое и продолжить те же самые отношения или вообще отказаться от отношений. Начать по-настоящему новые отношения можно только тогда, когда старая фигура уменьшилась до СЗ=0 или СЗ=1, не больше. Обесценивать бесполезно, врать себе бесполезно, фигура действительно должна уменьшиться, а рефлексия при этом должна быть очень честной.

Но большинство, устав бороться с зависимостью, стараются обесценить отношения как факт, только поэтому появляется все больше агрессивных “синглов” и “чайлдфри”. Это прямое следствие моды на абьюзеров. Отлепиться в короне не получается, демонизация не помогает, приходится заблокировать ресурс любви вообще.

Только заблокированный ресурс – это то же самое, что мертвый орган тела. Это влияет на все остальные ресурсы и начинают умирать соседние, противоположный, и так по цепочке.

Это мы и видим у всех, кто сражается с абьюзерами.

Если у вас есть или был такой опыт, вам нужна детоксикация поля.

Детоксикацию я опишу, но начать все равно придется с того, что вы признаете отсутствие манипуляций по отношению к вам, отсутствие абьюза и газлайтинга и прочей модной чуши, убираете всю эту дрянь из своей головы.

Дальше вы должны увидеть плюс бывшего, его равнодушие и безразличие, вашу ненужность ему. Только это позволит остудить его фигуру и огнедышащий дракон в вашем поле превратится в холодную снежную фигурку, которая сама собой растает как снеговик под лучами солнца.

Но чтобы провернуть такое, надо хорошенько осознать, что все мысли об абьюзе бывших и настоящих партнеров – это ваше желание кормить свою корону, раздувать чувство своей важности и ценности. Обязательно нужно это осознать, иначе ничего не получится.

Давайте, друзья, разберем по частям тот пример, который я привела. Но приведите другие, пожалуйста.

Их море, не останавливайтесь на моих. Я привела только фрагмент известного.