Успешная борьба женщин за свои права, новый костюм Ильича, возвращение Навального и репрессии против Трампа

17.01.2021, 20:31, Разное

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Новый год начался с места в карьер. Президенты уходят в оппозицию или их уходят, оппозиционеры возвращаются на Родину, а феминистки усилили борьбу за свои права. Об этом и другом пойдёт речь в нашем первом в 2021 году выпуске.

Коронавирус

О нём сегодня практически ничего не говорим, кроме того, что наша отечественная, ранее показавшая рекордную эффективность, вакцина лечит уже весь мир. Мы ждём и массовой вакцинации в России, а пока она успешно проходит в Аргентине. В благодарность за это аргентинцы несут к российскому посольству в Буэнос-Айресе пакетики с кокаином.

Борьба за права женщин

Только на этой неделе мы осознали, что мало освещали эту важную для общества тему. Хорошо, что нам помогли чиновники, вернувшие представительницам прекрасного пола право управлять поездами метро. Пока не всё проходит так гладко, случаются аварии, но статистика у женщин-машинистов (машинисток) ведь всё равно лучше, чем у мужчин.

Блюдут права женщин и в Высшей школе экономике. Для них и представителей ЛГБТ и национальных меньшинств установили 90-процентную квоту при приёме. Однако останавливаться в этой борьбе женщинам нельзя. Мужики в нашем сексистском обществе не хотят равноправия полов. Депутаты с подачи Милонова запретили женщинам шутить над мужчинами. Борьба, тем не менее, должна быть адекватной, без отрезания важнейших частей скульптуры, как произошло в Пушкинском музее со статуей Давида.

А в идеале, конечно, каждой женщине нужна опора в виде мужика. Так решили и наши чиновники, решившие сохранить семьи высокими пошлинами на развод.

Трамп

Американский президент завершает свои дни на посту и завершает их не лучшим образом. Штурм Капитолия его сторонниками не прошёл даром и для них, и 45-го президента США. Сторонников включат в программу испытаний вакцины Pfizer, а президента ожидает множество унижений. Трампа удалят с официальных фотографий на сайте Конгресса США. Во время записи обращения президента в Белом доме неожиданно погас свет, а Bosch заблокировала все стиральные машины в Белом доме до 20 января.

Ник Вуйчич и вовсе грозится выгнать пинками его из Белого дома. А его ближайший заместитель Майк Пенс выступит на съезде Республиканской партии с осуждением «культа личности Трампа». 20th Century Fox при помощи спецэффектов удалит Дональда Трампа из фильма «Один дома 2». Бану подверглись страницы Трампа в соцсетях, поэтому американский лидер завёл профиль в «Одноклассниках».

И ведь в России ему тоже не скрыться. В Сбербанке в течение получаса открыли ему счёт и закрыли, а ростовский дом, в котором находится квартира Дональда Трампа, признали аварийным.

Немало проблем возникает и сторонников Трампа. Google усложнит капчу для пользователей штатов, проголосовавших за Трампа. NASA приняло решение не возвращать с МКС астронавта, голосовавшего за Трампа, а в одной из лучших больниц Нью-Йорка их пригрозили отключать от аппаратов ИВЛ. Трампизм и вовсе официально внесён в Международную классификацию болезней.

Тем не менее, сторонников Трампа осталось много, в т.ч. и агрессивных, что заставило нового президента Байдена говорить о возможности проведения тайной инаугурации. Чтобы следующие выборы проходили спокойнее и вызывали меньше вопросов, их решено провести исключительно в почтовом режиме. Россия тоже предложила Штатам свою помощь. Депутат Терешкова и сенатор Клишас предложили написать конституцию и для Америки.

Мы и они

Несмотря на все пугалки от политологов, нам бояться повторения американских событий не нужно. Все ошибки прошлого учтены и исправлены. Депутаты предложили оградить Госдуму укрепрайоном, чтобы «не было, как в Америке». Ещё Госдума одобрила законопроект о профилактических арестах. По многочисленным просьбам МВД увеличит толщину полицейских дубинок.

Возвращение Навального

Пусть хоть пол-Америки снесут, для нас главная новость – возвращение из Германии Алексея Навального, хотя в омской больнице врачи уже и забыли о таком пациенте, недаром его называют берлинским.

К прилёту видного политического деятеля усердно готовятся. Авиакомпания «Победа» приостанавила полёты в связи с угрозой возвращения в Россию Алексея Навального. В Москве началось строительство взлетно-посадочной полосы рядом с СИЗО «Лефортово». Войска ПВО приведены в боевую готовность на фоне сообщений о возможном возвращении Навального в Россию. СК возбудил дело против авиакомпании «Победа» за финансирование Навального. МВД любезно согласилось предоставить автобусы для всех встречающих. Папа Римский и вовсе отпустил Алексею все грехи.

Мода

И напоследок о позитиве. Коммунисты могут не переживать – никто не собирается выносить Ильича из мавзолея, наоборот, даже костюмчик ему сшили и не от Юдашкина, а от Gucci.

Через неделю ждём вас с партией свежих новостей. Надеемся, большинство из них будут хорошими. Берегите себя!

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