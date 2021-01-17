 

Кто из россиян может выйти на пенсию досрочно в 2021 году

17.01.2021, 20:28, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Речь идет о многодетных матерях и людях предпенсионного возраста, которые потеряли работу. Именно они могут выйти на пенсию в 2021 году досрочно.

Так, женщина, которая воспитывает троих детей, имеет право на пособие и льготы в 50 лет. Мать четверых детей сможет выйти на пенсию на четыре года раньше, а троих – на три, но не раньше 55 лет. Также отмечается, что женщина должна иметь трудовой стаж продолжительностью не менее 15 лет.

Если в семье есть ребенок с инвалидностью, то родители – как женщина, так и мужичина – могут выйти на пенсию в 50 и 55 лет соответственно. Что касается трудового стажа, то в этом случае также имеется условие. Женщина должна иметь трудовой стаж продолжительностью не менее 15 лет, а мужчина – не менее 20.

Мужчинам предпенсионного возраста, лишившимся работы из-за сокращения или закрытия предприятия, необходимо обратиться в центр занятости, чтобы получить справку о том, что они не смогли трудоустроиться. После этого при наличии трудового стажа в 25 лет можно выйти на пенсию в 2021 году на два года раньше общеустановленного возраста.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.08 / Навальный остается в искусственной коме и подключен к аппарату ИВЛ

23.09 / Сексомния: насилие во сне

02.11 / Мнение: Убили из арбалета…

28.09 / “Гора” из “Игры престолов” стал отцом во второй раз

25.08 / НЛО останавливается в воздухе, а затем «стреляет» прямо в небо

18.08 / В Токио 79 человек скончались из-за сильной жары

16.08 / В продажу поступил первый в мире серийный прозрачный телевизор

22.09 / Зеленский назвал присоединение Крыма к России “попыткой разделить мир на сферы влияния”

07.12 / Названа роль Бари Алибасова в женитьбе Пугачевой и Киркорова

19.11 / Президент на один год: Байдену отвели короткий срок в Белом доме

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска