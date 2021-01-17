Во Внуково задержали сторонников Навального и корреспондента «Новой» Влада Докшина

17.01.2021, 20:26, Разное

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В Москве в аэропорту Внуково задержали корреспондента «Новой газеты» Влада Докшина. У него забрали документы: полицейские спросили, где у него регистрация, и повели в автозак. Об этом сам Докшин сказал «Новой».

Он приехал в московский аэропорт, чтобы освещать прибытие политика Алексея Навального в Россию.

Фото: Влад Докшин / Новая

Также в аэропорту силовики задержали юриста ФБК (организация входит в список НКО, выполняющих функцию иностранного агента — ред.) Любовь Соболь, Руслана Шаведдинова, помощника Навального Илью Пахоменко и сотрудницу штаба политика в Питере Анастасию Кадетову, сообщают корреспонденты «Новой». Кроме того, был задержан активист Константин Котов.

«Я считаю, что нас задержали специально чтобы устрашить остальных людей. Никаких законных оснований для нашего задержания нет и быть не может», — пояснила Соболь.

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