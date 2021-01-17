 

Мнение: Высшая раса

17.01.2021, 20:24, Разное
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Граждане, которые вакцинировались от нового коронавируса и выработали иммунитет, должны получить возможность вернуться к общественной жизни. Об этом заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас в опубликованном в воскресенье интервью газете Bild am Sonntag.

"Я считаю, что люди с прививкой должны иметь возможность вновь пользоваться своими основными правами", – сказал он. Остальные, надо понимать, могут подождать, пока не примут верного решения. Добровольность добровольностью, но старых добрых мер принуждения никто не отменял.

У Германии богатый опыт деления граждан на правильных и не совсем. Просто раньше это было грубо и неизящно – лагеря, крематории, таблицы размеров черепа и носа. Сейчас в ходу более современные методы. Но суть всё та же. Нужно поделить население на "мы и они", на высшую разу и унтерменшей, после чего со всем арийским гневом обрушиться на тех, кто не соответствует установкам соответствующего ведомства.

Поэтому высказывается именно глава МИД. Этот опыт Германия намерена распространять и далее по зоне Евросоюза.

Источник: Эль Мюрид



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