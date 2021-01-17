Мнение: Боевое применение УАС “Краснополь” в Сирии

17.01.2021, 20:08, Разное

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Нарезка с кадрами боевого применения управляемых артиллерийских снарядов "Краснополь" в Сирии в 2016-2017-м годах против боевиков ИГИЛ и различных "зеленых" группировок.

Фиксация попаданий идет с БПЛА.

Подробнее про "Кранополь" можно почитать вот тут https://studbooks.net/761867/bzhd/krasnopol

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